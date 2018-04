Det går ikke en eneste dag uten at Hedda skyter seg et sted i verden. Bare i løpet av de siste to årene er Ibsens 128 år gamle stykke blitt spilt på over 100 forskjellige scener fra Notodden i nord, til Bucuresti i øst og Portland i vest.

Nationaltheatret satser på Hedda Gabler under høstens Ibsenfestival, med Sofia Jupither i registolen og Kjersti Botn Sandal i tittelrollen. Det blir spennende, men det er langt fra originalt.

Bare i vår var hun på to norske scener, Kilden Teater i Kristiansand og Rogaland Teater i Stavanger. Marit Moum Aunes ballettversjon kan strømmes på NRK, og samme forestilling skal settes opp på nytt på Den Norske Opera & Ballett neste år. Denne våren får vi også en annen inngang til gåten Hedda Gabler.

Artikkelsamlingen Ibsen’s Hedda Gabler – Philosophical Perspectives, redigert av Kristin Gjesdal og utgitt på Oxford University Press, forener filosofi og litteraturvitenskap for å prøve å forstå denne tverre 1800-tallskvinnen litt bedre.

Mennesket uten mening

Det er noe universelt med Hedda, kanskje nettopp fordi hun er så vanskelig å forstå. Hun er for destruktiv til å være et feministisk ikon. Hun er for manipulerende til å være et offer. Hun regisserer menneskene rundt seg, men som det blir påpekt i den filosofiske artikkelsamlingen, lykkes hun slett ikke med dette.

Ungdomsvennen Eilert Løvborg tar ikke livet sitt slik hun har instruert ham, men dør (spoiler alert!) isteden på et bordell med et sår i underlivet. Hans gode venninne og Heddas rivalinne, Thea Elvsted, finner seg et nytt livsprosjekt sammen med Heddas ektemann.

Den evig irriterende Tante Julle blir en Mor Godhjerta i lokalmiljøet. Det er altså Hedda som er den tapende part i fortellingen. Hun har intet livsprosjekt, og hennes selvmord har ikke konsekvenser for andre enn henne selv.

Så grusomt og ensomt det enn høres ut: Hedda er et menneske uten mening.

Da jeg møtte Hedda

Mitt første møte med Hedda Gabler var på Oslo Nye Dukketeater. Faren min, Knut Wiulsrød, spilte Jørgen Tesman – i denne versjonen en bikkje med et fåret smil. Kjersti Germeten spilte Hedda Gabler med en syltynn og formfullendt figur. En slags fruktbarhetsgudinne, hvis blikk var tomt.

Men aller størst inntrykk på tolv år gamle meg gjorde Tesmans tante Julle. På Oslo Nye Dukketeater ble hun spilt med raspet røst og morbid, komisk timing av den fordums hollywoodstjernen Anne-Lise Ruud, som dessverre døde nå i påsken.

Dukken var et sett med puter, og ble stadig flyttet rundt på scenen som en kontinuerlig smakløs og småborgerlig trussel mot Heddas romantiske verden.

«Tante Julle er den eneste sympatiske i Ibsens stykke,» sa jeg til skuespillerne på bakrommet. Da lo de godt.

«Når du blir eldre vil du forstå at Julle ikke er så ålreit å ha på besøk,» sa de.

Tante Julle som katalysator

Ibsen gir Julle liten scenetid, men han bruker henne godt. Allerede i løpet av stykkets første ti minutter skjønner Tante Julle at Hedda er gravid, og at nevøen hennes ikke har tatt poenget. Før hun forlater scenen, bøyer hun hodet til Hedda som om det var en besvergelse. «Deilig, deilig, deilig er Hedda. Gud velsigne og bevare Hedda Tesman. For Jørgens skyld.»

Leder av Senter for Ibsen-studier, Frode Helland, påpeker i artikkelsamlingen at denne scenen oppsummerer hele stykket. Hedda ønsker å komme seg vekk fra det småborgerlige, men det er en kamp hun aldri kan vinne. Barnet hun venter bærer bud om at hun alltid vil være i tantenes makt.

Tante Julle er altså en katalysator på Ibsens samtid, der kvinnens fremste oppgave var å være deilig og fruktbar.

Feminismen er avlyst

Utover 2000-tallet la jeg merke til at Tante Julle stadig oftere ble strøket fra manus. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg antar at regissørene som var født på 70- og 80-tallet syntes det feministiske perspektivet var utdatert. Isteden forsøkte de å vise Hedda som et unikt og ensomt individ, og dermed fri seg fra 68’ernes klamme idé om at alle er et produkt av sin tid.

I Peer Perez Øians diplomoppsetning fra 2010 var Jørgen Tesman kjekk og sympatisk i Mattis Herman Nyquists skikkelse. Tesman henvendte seg stadig til publikum, og publikum ble med ombord i hans virkelighetsbeskrivelse. Hedda var ikke til å forstå, sa forestillingen, det er Tesman som er offeret her.

I Eirik Stubøs oppsetning fire år tidligere, ble også Tante Julle kuttet fra manuskriptet. Isteden fikk vi en stram, minimalistisk thriller der Heddas verden var like sensuell som den var tom.

Flukten fra kjedsomheten

Selv om regissørene satte stykket til vår tid, ble hun ikke en representant for vår generasjon. Det var det tidløse ved Hedda som skulle fremheves. Men de siste årene har flere regissører sett på Heddas kjedsomhet som nettopp et symptom på vår tid. Den mest omtalte oppsetningen var Thomas Ostermeiers Hedda fra 2006, som fortsatt er i repertoar på Schaubühne i Berlin.

Ifølge det jeg har lest og hørt om forestillingen, viser Ostermeier at Hedda forsøker å flykte fra kjedsomheten, men ikke klarer å slippe unna livets uendelige tomhet.

Filosofene går løs på Hedda

I den nye artikkelsamlingen fra Oxford University Press går flere av forskerne inn i den eksistensielle ensomheten til Hedda Gabler. Filosofiprofessor Susan Feagin fra Temple University tar for seg hvordan Heddas nytteløse liv til en viss grad er selvvalgt, men viser også hvordan Ibsen plasserer sin hovedperson i rom der hun ikke føler seg hjemme. Feagin sporer en tragedie uten forløsning, og beskriver den poetisk allerede i tittelen på artikkelen: Where Hedda Dies.

Andre artikler ser til Heddas idealer om vinløv i håret, den første oppførelsen i London, den dårlige mottakelsen fra datidens kritikere, Emily Dickinson og Platons Symposium.

Samlingen fordrer at du kjenner til referanselitteraturen fra før, og flere av artiklene kan være tunge å komme gjennom. Med to unntak er alle referansene til forestillinger fra Ibsens samtid.

Det er altså Ibsens originalmanuskript som er gjenstand for det filosofiske perspektiv og ikke selve forestillingene. Det er heller ingen av teoretikerne som har satt seg fore å dra Hedda inn i vår tids tanker og idealer. Her er det lite populærvitenskap, og slett ingen funfacts.

Selv ironien i Hedda Gabler blir ofte tolket ut fra et lite humoristisk forskerblikk.

De historiske verkene til Eilert Løvborg og Jørgen Tesman (som Ibsen aldri gir oss utdrag fra) blir for eksempel viet stor plass i flere av tekstene, selv om boken strengt tatt skulle handle om Hedda Gabler.

Jakten på den gode samtalen

Når det er sagt, er det også tekster i samlingen som rykker Hedda nærmere millenniumsmennesket. Filosofiprofessor Kristin Boyce går tilbake til Platons Symposium, og sammenligner drikkegildet i Platons dialoger med Assessor Bracks ungkarsfest der Jørgen Tesman og Eilert Løvborg bryner seg på hverandre.

Deretter går hun inn i Ibsens bruk av samtalen og sammenligner dette med Sokrates syn på filosofisk samtale som teatral form. Hun viser hvordan både Nora og Hedda strever etter å ha en skikkelig samtale. Nora med Torvald, og Hedda med Eilert Løvborg. Nora i Et Dukkehjem kan ikke formulere akkurat hva hun ønsker av Torvald. Men det kan Hedda. Hun vil ha en samtale, en kamerat. Men Eilert Løvborg sitter i sofaen og lurer på om hun fortsatt er tilgjengelig som elskerinne. Det er samtalens kraft satt opp mot kjønnslige drifter.

Boyce sammenligner dette med oldtidens Hellas’ tradisjon, der unge gutter gikk i lære hos filosofiske mestre og ga dem seksuelle tjenester tilbake. Hun viser hvordan Platons Symposium tar opp denne problemstillingen og hvordan likeverdige forhold kan gjenoppstå gjennom den gode samtalen.

Det er så gripende som bare en god, teoretisk avhandling kan bli.

Drømmen om vinløvet

Inntil jeg leste denne artikkelen, har jeg alltid sett på Løvborg og Gabler som gamle elskende. Løvborg blir ofte spilt som en som dunster maskulin sensualitet og gamle pikehistorier, og samtalen mellom Hedda og Løvborg pleier å syde av erotikk. Men hvis man nærleser teksten, er det egentlig bare bevis på det motsatte.

Hedda vil ha en kamerat, en samtale, en misjon, men hun erfarer at det ikke er her hennes kapital ligger. Hun er i mennenes øyne først og fremst en deilig kropp. Høres det ut som en samtale vi har hatt det siste året? Ja, det tenker jeg også. Men Hedda er noe langt mer enn et «kunne vært skrevet i dag»-postulat.

Hun er en hvesende, pustende og tenkende kvinne, hvis skudd mot tinningen i siste scene gir en ubehagelig selvrefleksjon hos publikum. Hva er min misjon? Hvorfor er tilværelsen så utholdelig?

Og ikke minst: Hvorfor lever ikke verden rundt oss opp til våre romantiske idealer med vinløv i håret?

Det er med andre ord all grunn til å være redd for Hedda Gabler.