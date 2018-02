«Utøya 22. juli» har fått sin første utmerkelse. I kveld kan filmen vinne en av verdens mest prestisjetunge filmpriser

Filmfestivalen i Berlin deler lørdag kveld ut sine gjeveste priser, Gullbjørnen for beste film, som er en av verdens mest prestisjetunge, internasjonale filmpriser.

Erik Poppes film Utøya 22. juli er deltar i hovedkonkurransen og konkurrerer dermed om den gjeveste prisen.

Omdiskutert verden rundt

Utøya 22. juli er allerede den filmen som er mest omdiskutert under Berlinalen etter visningen mandag 19. februar.

Filmen er anmeldt verden rundt. Norske kritikere er gjennomgående positive, mens er internasjonale kritikerne mer splittet i synet på om den tekniske og kunstneriske kvaliteten på filmen forsvarer det å lage film av et så ferskt traume:

– Bortsett fra de tekniske ferdighetene, er alt ved Erik Poppes 22. juli-film diskutabelt, skriver det ledende bransjebladet Variety.

The Hollywood Reporter kaller Erik Poppes nye produksjon for «et opprivende drama», mens The Guardians Peter Bradshaw gir fire av fem stjerner og kaller filmen en rørende og altoppslukende hyllest til de unge ofrene på Utøya.

Anmelder Demetrios Matheou i britiske Screen Daily skriver:

– Sannsynligvis kommer det ikke noen mer rystende eller hjerteskjærende film på filmfestivalen i Berlin – eller på noen annen festival i år.

Les Aftenpostens portrettintervju med Erik Poppe her: Erik Poppe har laget film om Per Fugelli av respekt. Og om Utøya i affekt.

Agnete Brun / Paradox

– Gode sjanser for en skuespillerpris eller fotopris

Kjetil Lismoen, redaktør i filmmagasinet Rushprint og filmanmelder i Aftenposten, sier Utøya 22. juli er en film som har polarisert publikum og kritikere i Berlin

– Du kan si at det er sjelden polariserende filmer får en hovedpris. Men jeg synes den har gode sjanser til å vinne en skuespillerpris eller en fotopris. Og selv om filmen oppfattes som polariserende, ligger den blant de øverste filmene hos Screen Internationals kritikerjury, poengterer Kjetil Lismoen.

Bransjemagasinet Screen International publiserer daglige oppdateringer over gjennomsnittsvurderingen fra syv internasjonale filmkritikere. Lørdag morgen var Utøya 22. juli på tredjeplass av nitten filmer, bak Dovlatov om den russiske poeten Sergej Dovlatov og Wes Andersons animasjonsfilm Isle of Dogs.

– Isle of dogs er den filmen som mest gjennomgående har fått positiv mottagelse og skapt mest begeistring i Berlin, sier Lismoen.

CHARLIE GRAY / Twentieth Century / e-mail

Han påpeker imidlertid at det ikke er kritikere som sitter i juryen for Gullbjørnen.

– Det er mest bransjefolk. Og vi har sett flere ganger at kritikere i pressen og bransjejuryer har en tendens til å vurdere dette forskjellig.

Les Kjetil Lismoens anmeldelse av Utøya 22. juli: Andrea Berntzen står for den mest oppsiktsvekkende debuten av noen norsk filmskuespiller på svært lenge

Lismoen er en av mange kritikere som fremhever innsatsen til debutant og hovedrolleinnehaver Andrea Berntzen.

Hovedrolleinnehaver Andrea Berntzen selv sier til Aftenposten at hun forsøker å ikke tenke så mye på det at hun er nominert til skuespillerprisen i Berlin:

– Det er noe jeg ikke har turt å tenke noe særlig på. Jeg er mer spent på mottagelsen her hjemme når filmen kommer på kino, sier Berntzen.

Utøya 22. juli er skrevet på bakgrunn av vitneskildringer og kjente fakta, i dialog med flere overlevende. Av hensyn til ofrene og deres pårørende, er karakterer og enkeltopplevelser oppdiktet av manusforfatterne Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig. Filmen får norsk kinopremière 9. mars 2018.

Her kan du lese et lengre intervju med Andrea Berntzen: – Jeg var veldig redd for å gjøre dette feil

Hedret av økumenisk jury

Allerede har den økumeniske juryen i Berlin vurdert konkurransefilmene for deres samfunnsmessige bidrag. Utøya-filmen ble tildelt «hederlig omtale». I sin begrunnelse for valget av Utøya 22. juli, fremhever juryen hvordan filmen drar publikum inn i angsten og fortvilelsen til ungdommene på øya og skaper mulighet for omtanke og håp i møte med tragedien.

– Den siste uken har vært en veldig spesiell opplevelse for meg og alle oss som har laget filmen. Og det er ikke til å komme unna at det har sittet mange hjemme i Norge og fulgt med på hvordan vår tolkning av deres traume er blitt mottatt i Berlin og resten av verden. Derfor bærer denne anerkjennelsen et viktig budskap, sier Erik Poppe i en pressemelding.

– Blant de internasjonale kritikkene, har jeg satt stor pris på Indiewires David Erlichs’ betraktning om at filmen kan bidra til å gjøre oss mer sensitive for vold, og det ofre for terror og krig gjennomgår, i en nyhetsvirkelighet som er så fylt med vold at vi mister vår evne til medfølelse. Når dette gjentas av denne juryen, tør jeg håpe på at dette er sant også for vårt publikum, sier Poppe.

Han kommenterer også en kritikk filmskaperne har fått fra enkelte overlevende, om at filmen ikke er i nærheten av å kunen beskrive de grusomhetene de har opplevd.

– Vi bør stoppe opp et øyeblikk, og tenke på dette: At denne historien, som av så mange kritikere beskrives som uutholdelig og vond, likevel er langt unna å vise de verste traumene fra denne dagen.

Norsk fotograf vant Sølvbjørnen i 2015

Selv om norske filmer ofte har utmerket seg i ett av de mange sideprogrammene under filmfestivalen i Berlin, har ingen norske filmer vunnet den gjeveste prisen.

De eneste skandinavene som har mottatt Gullbjørnen er Ingmar Bergman og Jan Troell helt tilbake på 1950- og 1960-tallet. Norske filmer har aldri vunnet topprisene hverken i Cannes eller Berlin så langt.

Den siste «norske» prisen i hovedprogrammet var trønderske Sturla Brandt Grøvlen, som i 2015 vant Sølvbjørnen for fotografi – men da for en tysk film, Victoria.

Prisene som deles ut i hovedkonkurransen lørdag kveld er disse:

Gullbjørnen for beste film

Sølvbjørnen – hovedjuryens pris

Sølvbjørnen – Alfred Bauers pris til en film som åpner nye perspektiver

Sølvbjørnen for beste regi

Sølvbjørnen for beste kvinnelige skuespiller

Sølvbjørnen for beste mannlige skuespiller

Sølvbjørnen for beste manus

Sølvbjørnen for ekstraordinær, kunstnerisk bidrag i kategoriene kamera, klipp, musikk, kostymer eller produksjonsdesign.

Den tyske filmregissøren Tom Tykwer (Løp, Lola, Løp) leder juryen.