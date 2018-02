Det er noe underlig med Jordan Peterson. Han har en stil som får unge menn til å ville skjerpe seg. Til å godta råd deres egne foreldre sikkert har forsøkt å gi i årevis. «Slutt å være lat!», «rett deg opp!», «ta ansvar for ditt eget liv!» For det er jo sånn han snakker, den canadiske psykologiprofessoren som er blitt et internettfenomen med hundretusener av følgere.

De fleste er nettopp unge menn som slutter seg til en forestilling om at maskuliniteten er i krise. Peterson vil inspirere dem til å bli sosiale, sterke og attraktive individer.