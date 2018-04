Lørdag kom meldingen om at gitarist og låtskriver i D.D.E, Frode Viken var gått bort, dagen etter bursdagen sin. Han ble 63 år gammel.

Mange uttrykker nå sorg og kondolanse på Twitter og Facebook. Tidligere Turboneger vokalist Hans Erik Dyvik Husby er blant dem. Han skriver følgende på sin twitterkonto.

I natt er jeg trønder i hjertet og sørger over flotte Frode Viken, som gikk bort i dag. RIP Frode. Takk for gode klemmer og morsomme møter. #DDE — hank von hell (@HankvonH) March 31, 2018

– Det er brutalt

Terje Tysland har vært venn med Viken i over 40 år. De to spilte i en kort periode sammen i legendariske Prudence.

– Det er brutalt. Han har vært en venn i mange år og har vært en enorm låtskriver, sier en tydelig preget Tysland til Dagbladet.

Forfatter og tidligere forlegger Vidar Kvalshaug sammenlikner Viken med John Lennon og Paul McCartney.

Frode Viken var åpenbart DDEs Lennon/McCartney alene og har lager mye nynnbart og mange viser for oss i utanten av både Norge og folkeskikken. En betydelig populærkomponist døde i kveld. https://t.co/JcwcbRDBnn — Vidar Kvalshaug (@Kvalshaug) March 31, 2018

Kåret til Norges beste nasjonalsang

Viken har tidligere spilt i Prudence hvor han vikarierte som bassist en liten periode i 1975. I 1985 ble han med i After Dark. Da bandet ble oppløst i 1991, stiftet medlemmene D.D.E.

I 1993 ga de ut debutplaten «Rai Rai», som solgte 30.000 eksemplarer. Ifølge Namdalsavisa har bandet solgt tilsammen 1,3 millioner album. Det vil ifølge avisens beregninger si at hver femte nordmann har en D.D.E-plate.

Viken markerte seg som låtskriver, og har skrevet mesteparten av bandets låter. Blant annet «Vinsjan på kaia», «Rai Rai», «Det går likar no», «Rompa mi» og «E6».

I 2014 ble «Vinsjan på kaia» kåret til Norges beste nasjonalsang av Dagsavisens musikkredaksjon. Avisen rangerte de 20 beste låtene om Norge, med låter som spenner fra 1958 til 2012.

– Det er voldsomt, litt av ei liste. Skikkelig stas, men også velfortjent, uttalte Viken om kåringen.

Tidligere bandkollega Terje Tranaas, som spilte med D.D.E frem til 1992, er blant dem som uttrykker sin sorg over Vikens bortgang .

Dette er bare så ufattelig trist - en god og kjær venn, en låtskriver som virkelig satte spor og et helt spesielt menneske mange har så mye å takke for, er borte. Glad og takknemlig for at jeg fikk være med deg på den utrolige musikalske ferden - takk for alt Frode og hvil i fred. Varme tanker og kondolanser går til familien, skriver Tranaas på sin facebook-side.

– Du lagde «evergreens»

TV-profil Alex Rosén uttrykker takknemlighet for at han ble kjent med Viken, gjennom sin twitterkonto.

Takk for at jeg ble kjent med deg. Frode Viken. Du lagde «evergreens». Hvil i fred. — Alex Rosén (@rosenalex) April 1, 2018

Nyhetsanker i NRK, Jon Gelius kaller Viken en eminent låtskriver.

Trist melding å få om trivelige Frode Viken. En eminent låtskriver og musiker er gått ut av tiden så alt for tidlig. Hans virke i og for DDE vil stå igjen som solid minnesmerke — Jon Gelius (@NRKGelius) March 31, 2018

Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland er takknemlig for musikalske minner Viken har bidratt til.

Trist å høre at Frode Viken er gått bort.

Takknemlig for mange fine musikalske minner, ikke minst fra fæst på lokale i Trøndelag

Tonene fra #VinsjanPåKaia vil leve videre. — Linda H. Helleland (@Lindacath) March 31, 2018

Viken etterlater seg kone, to barn og fire barnebarn.