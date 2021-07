Filmanmeldelse: Bør ikke avfeies som en typisk kvinnefilm. Denne kan også menn se.

Clare Dunne eier denne filmen.

Sandra tar med seg døtrene og flykter fra sin voldelige ektemann. Foto: AWE

7 minutter siden

«Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg», skrev den norske forfatteren Peter Egge i Inde i fjordene (1920).

For mange som er ofre for vold i nære relasjoner, er hjemmet et av de farligste stedene.

