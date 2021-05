Gyldendal anker saken mot Jørn Lier Horst: – Overraskende

Striden om hvordan vi skal strømme lydbøker får et nytt kapittel i retten. Hovedpersonen selv er skuffet.

Her er Jørn Lier Horst (til høyre) i tingretten med advokat Jon Wessel-Aas (i midten). Til venstre er saksøkerne Ann-Kristin Vasseljen fra Lydbokforlaget og Einar Ibenholt fra Gyldendal. Foto: Tore Kristiansen / VG / NTB

12. mai 2021 09:44 Sist oppdatert 6 minutter siden

Gyldendal og Lydbokforlaget tapte for to uker siden søksmålet mot krimforfatter Jørn Lier Horst og bokillustratør Hans Jørgen Sandnes. Nå forteller Gyldendal at de er uenige i tingrettens konklusjoner og går til ankesak. NRK meldte om det først.

– Dette er en sak av stor prinsipiell betydning for bokbransjen, sier administrerande direktør i Gyldendal Norsk Forlag, Arne Magnus, til NRK.

Låst inne på eget forlag

Striden handler om hvordan man skal tolke avtalene som fins i bokbransjen.

Hvis du lytter til lydbøker via strømming, må du ofte betale for flere ulike abonnementer for å få alle bøkene du ønsker deg. Lydbøker utgitt på forlaget Cappelen Damm er stort sett bare tilgjengelig i strømmetjenesten Storytel. Hvis du vil høre noe fra Gyldendal og Aschehoug, må du ha abonnement på Fabel.

Jørn Lier Horst og flere andre forfattere mener det stenger dem inne på eget forlag og bryter med med «skaffe- og leveringsplikten». Den sier at du som leser og lytter skal finne alle bøker i alle bokhandler, uavhengig av hvem som eier den.

Når det nå blir stadig mer populært å lytte til lydbøker med strømming og ikke CD-er, skaper det uenigheter. Forfatter Horst vil ha lydboken sin tilgjengelig også på den største plattformen, Storytel. Han og flere andre protesterte ved å ta tilbake lydbokrettighetene sine og spille dem inn på ny på et annet forlag.

Skuffet forfatter

Horst ble derfor saksøkt av eksforlaget i Gyldendal, men ble frifunnet for to uker siden. Jørn Lier Horst sier til Aftenposten at han er skuffet over anken.

– Dette vil trekke alt ut i tid. Til syvende og sist er det leserne og lytterne som taper på det.

Gyldendal har tidligere varslet at de så på muligheten for å anke.

– Likevel syns jeg det er overraskende. De juridiske vurderingene jeg har sett, går på at det er en klar og tydelig dom. D-et er trist at Gyldendal vi påføre seg selv og bokbransjen ytterligere negativ publisitet og saksøke en forfatter som rettmessig har sagt opp en kontrakt.

– Men det har vært uenighet om hvordan man skal tolke kontrakten?

– Det er der dommen er veldig tydelig. Gyldendal har hele tiden flagget at det er prinsippsak og at det er det de forfølger.

Gyldendal sier til NRK at avtalene i bokbransjen er det viktige. Saksøkerne mener Horst har laget piratkopier.

– Normalkontraktene er bærebjelker i det norske litterære systemet, de sørger blant annet for gode vilkår til forfatterne og forutsigbarhet for forlagene, sier Magnus til NRK.