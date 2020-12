KISS kysser 2020 farvel med sin største konsert noensinne

Legendene lover selvfølgelig rekordstore mengder med pyro.

Gene Simmons og hans KISS strømmer konsert live på nyttårsaften. Her fra Tons of Rock i Oslo i 2019. Foto: Siri Øverland Eriksen

Markedet for rockens gigakonserter har fått seg en knekk dette koronaåret. Alt har vært avlyst, men flere artister har holdt strømmekonserter. Nå skal et av rockens største band selvfølgelig toppe dem alle.

Nyttårsaften sier de «KISS 2020 Goodbye» fra Dubai.

Lover mengder med pyro

Gigakonserten holdes på The Royal Beach utenfor luksushotellet The Palm Atlantis. Gene Simmons og de andre i KISS kan knapt vente:

– Etter ni måneder i pandemimørket, kan verden endelig se lyset. Nyttårsaften vil KISS rocke himmelen, riste jorden og fyre opp veien ut av 2020 med den største og mest bombastiske feiringen i vår og andres historie. Vi trenger det, vi fortjener det, alle sammen. Sammen for 2021!, heter det i en uttalelse.

Paul Stanley og KISS lover rekordmengder med pyro. Foto: Robert E. Klein/AP

Et mannskap på 400 mennesker er tilbake på jobb for denne ene konserten. Showet filmes av mer enn 50 kameraer. Et gjennomtestet og covid-fritt publikum vil være til stede. Konserten vil skje ved midnatt lokal tid i Dubai, men kan avspilles igjen når det passer verden over, også i Norge. Og KISS lover selvfølgelig rekordstore mengder med pyro.

Justin Bieber er én av artistene som holder nettkonsert på nyttårsaften. Foto: Dan P. Neegaard

Med dansende avatarer

KISS er ikke alene om å holde konsert på nyttårsaften i år. Popstjernen Justin Bieber skal for eksempel spille sin første konsert siden 2017 denne kvelden, live på nett fra Moment House.

Sigur Rós og andre islandske artister inviterer til konseptet Polar Beat. I samarbeid med tech-selskapet OZ og Snapchat vil både band og deres virtuelle publikum bli omgjort til bitmoji-avatarer som danser sammen. Her loves det ikke pyro, men mengder med nordlys.

En rekke konserter som er holdt tidligere i desember, ligger fortsatt ute for strømming. Blant annet en konsert med populære Bugge Wesseltofts pianomusikk It’s Snowing on my Piano. Den finnes hos Vierlive. Tre ferske konserter fra Troldhaugen i Bergen er også tilgjengelig der.

Konserter og show fra både Operaen og Nationaltheatret kan også ses på nyttårsaften. For eksempel ibsenprisvinner Taylor Macs forestilling Holiday Sauce ... Pandemic!, omtalt av vår teateranmelder som «et juleshow for alle som hater jul».