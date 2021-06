Her må selv statsråden må ty til feil navn. Stor uenighet og forvirring rundt Kulturrådet.

Flere mener det er for høy risiko for at politikere kan påvirke hvem som får penger av Kulturrådet. Nå kommer kulturministeren med sin løsning.

Kristin Danielsen er direktør i Kulturrådet. Hun har fulgt nøye med på den pågående debatten om organisasjonen hun leder. Foto: Morten Uglum

11 minutter siden

– Når selv vår egen kulturminister må ty til feil navn for å gjøre seg forstått, har vi helt klart et problem, sier Kristin Danielsen.

Hun er direktør i Kulturrådet, et direktorat som forvalter over halvannen milliard i året. Pengene deles ut til alt fra musikk til museer. For at politikerne ikke bare skal dele ut penger til den kulturen de liker, følger man prinsippet om «armlengdes avstand»: