Stjernelag drar til small town Indiana for å gjøre Amerika tolerant i herlig musikal

Stjernelag av skuespillere fryder seg i politisk korrekt/ukorrekt musikal

Vi er avdankede stjerner. Hva skal vi finne å, spør James Corden, Nicole Kidman, Andrew Rannells og Meryl Streep. Netflix

Erlend Loe

8 minutter siden

Fakta The Prom Netflix. Regi: Ryan Murphy. Med: Jo Ellen Pellman, Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan-Michael Key, Andrew Rannells, Ariana DeBose

Kerry Washington. USA. Musikal. Vis mer

The Prom er komediemusikalen som fortsetter ganske nøyaktig der hvor Fucking Åmål sluttet for tjueto år siden. Jenter fra et lite sted har funnet hverandre. Nå skal de fortelle verden om det, og da starter problemene. På de årene har verden kommet et godt stykke videre når det gjelder åpenhet om identitet og seksualitet.

Så langt, faktisk, at denne filmen kommer til å bli kalt homofil propaganda i en rekke land. Og nettopp derfor er den herlig. Selv om det ikke akkurat er noen storfilm. Men den er befriende rett på sak, har flere gode musikalnumre og inneholder dessuten et lag av skuespillere som virkelig koser seg.