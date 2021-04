Serien utfordrer den vestlige sivilisasjonens offisielle historieskriving.

Svimlende ambisiøs og retorisk hardtslående. Serien utfordrer den vestlige sivilisasjonens offisielle historieskriving.

Raoul Peck går dypt inn i en mørk historie i ny dokumentarserie. Foto: HBO Nordic

Kjetil Lismoen

28 minutter siden

Vår vurdering:

Fakta Exterminate All the Brutes HBO Nordic. 4. episoder. Premiere 8 april. Serieskaper: Raoul Peck. Dokumentar. Vis mer

Raoul Peck ga oss den Oscarnominerte dokumentaren I Am Not Your Negro. Den gjenintroduserte James Baldwins profetiske stemme som om borgerrettighetskampen på 1960-tallet fortsatt pågår.

I denne voldsomt ambisiøse dokumentarserien vil han ikke bare borre dypere i Amerikas skamferte sjel. Han går til roten av rasismens «mørke hjerte», til den europeiske kolonialismen. Istedenfor å la Samuel Jackson være fortellerstemme, anvender han denne gangen sin egen begrensede stemmeprakt. Det er forståelig. For dette er også en reise gjennom hans egen families historie. Det gjør kompleksiteten i fortellingen enda mer krevende å følge.