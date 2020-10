«Prisvinnende bygdeglamour, sinna rockeriff og hjerneceller i sving»

Fem håndplukkede tips om hva du kan se, lese og høre akkurat nå.

7. okt. 2020 07:00 Sist oppdatert 12 minutter siden

«Komiserien Schitt’s Creek vant velfortjent alle komedieprisene under årets Emmy-utdeling. I serien møter du familien Rose, som er vant til luksus. De har levd et liv i sus og dus. Så mister de hele formuen sin. Familien får beholdt en liten by de kjøpte på impuls og strander altså et sted midt i USA. Her møter de vanlige folk. Mye av komikken oppstår i disse møtene», skriver vår anmelder May Synnøve Rogne.