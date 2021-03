Hun ble tatt under vingene av «Girls»-skaper Lena Dunham. Nå har 19-åringen laget sin første TV-serie.

19 år gamle Zelda Barnz har «Girls»-skaper Lena Dunham som mentor. Nå følger det unge talentet i Dunhams fotspor og lanserer sin egen serie på HBO.

«Genera+ion» handler om generasjonen født på slutten av 90-tallet og i 2000-årene. Serien utspiller seg på en videregående skole i California. Den følger et vidt spekter av ungdom med ulik etnisitet og legning. Foto: HBO

Mari Glans-Doré

5. mars 2021 21:43 Sist oppdatert nå nettopp

I den første episoden av TV-serien Girls proklamerte Hannah Horvath: «Jeg tror jeg kan være stemmen til min generasjon». Dramaet fra 2012 vakte oppsikt, og ble omtalt som en banebrytende, rå og usminket skildring av den rotete virkeligheten til millenials.

Hannah-karakteren var serieskaper Lena Dunhams alter ego, og replikken viste seg å være en selvoppfyllende profeti. Dunham ble på mange måter utropt til talsperson for sin generasjon. Hun skrev bøker, startet et feministisk nyhetsbrev, vant Emmy og Golden Globe og havnet på forsiden av publikasjoner som Vouge, New York Magazine og Elle. I 2013 figurerte hun på Times liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden.