Forrige uke åpnet nok en utstilling i Munchmuseets Munch-serie. Den franske maleren, grafikeren og skulptøren Paul Gaugin (1848–1903) står nå for tur, og det ligger an til en ny suksess. I kunsthistoriebøkene finner man gjerne Gauguin og Munch i samme kapittel, men det gjør sammenligningen like fullt kjedelig.

Er vi kanskje litt lei av Edvard Munch? Er det lov? Ved den tiende i rekken av Munch-sammenligninger må man kunne spørre, og særlig i en tid der beboere på Ekely ikke vil tillate nye kunstnere å bygge kunstboliger. Ekely skal liksom for alltid være Edvard Munchs.