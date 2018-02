Det går med mange timer når Aftenpostens ivrigste TV-hoder – blant andre Cecilie Asker og Asbjørn Slettemark – skal finne de beste nye TV-seriene.

– Aftenposten dekker mange TV-serier fortløpende, men det er ikke alltid lett for leserne å finne det de trenger når de faktisk trenger det. Må du bruke tid på å lete etter de gode TV-seriene, går kanskje luften ut av ballongen, sier Asker, som nå sender ut et nyhetsbrev hver fredag for deg som er interessert i TV-serier. Der du får de nyeste anbefalingene og det mest interessante lesestoffet om TV.

Nyhetsbrevet kan du melde deg på her – og det er gratis!

Og her er en smakebit: En kort TV-prat med avisens største TV-nerder.

1. Hvor finner du nye TV-serier?

Cecilie Asker bruker nettsider som The Futon Critic, men også gammeldags feltarbeid, for å holde seg oppdatert.

Asbjørn Slettemark har en lang liste med nettsider bokmerket for å holde seg oppdatert: Serienytt, Deadline, Uproxx, Variety, svenske TVDags.se og flere andre blogger.

– Jeg abonnerer på de fleste strømmetjenestene, HBO, Amazon Prime, Netflix, Sumo og Viaplay, men det er vanskelig å ha oversikten på hva de tilbyr, sier Slettemark.

Utvalget av serier i dag er det i alle fall ikke noe å si på: Slik blir serievåren 2018

Her er et minitips: Cecilie Askers siste serieoverraskelse ligger på Amazon Prime. Bryan Cranston, kjent fra Breaking Bad, og David Shore, som blant annet står bak House, har laget krimdramaet Sneaky Pete.

2. Hva er din absolutte favorittserie?

For Cecilie Asker er Six Feet Under helt klart en av tidenes beste TV-serier.

– I starten måtte jeg dobbeltsjekke flere ganger om jeg så på riktig serie. Det er noen smarte grep som gjør at den serien skiller seg ut. Hver episode starter med at en person dør, og at du får møte familien.

Da Six Feet Under gikk på TV i perioden 2001–2005, ble den belønnet med en rekke priser og en beskjeden haug med nominasjoner: Tre Golden Globe-statuetter og mange Emmy-priser ble med de involverte hjem, for å nevne noe.

– Den har mørk humor, drama og en dysfunksjonell familie som jeg elsker. Den har også den slutten på en TV-serie jeg har sett på nytt flest ganger.

Asbjørn Slettemarks favorittserie er fortsatt West Wing – historien om Jed Bartlet (Martin Sheen) som USAs president.

– Det var en nydelig blanding av maktkamp, menneskelig drama og humor, selv om den i ettertid nok fremstår som noe mer optimistisk enn hva jeg oppfattet den som da den gikk på TV, sier Slettemark.

Carl Martin Nordby

Den er ikke tilgjengelig på noen strømmetjenester i dag, og derfor må en gammel DVD-spiller børstes støv av om Slettemark skal se favorittserien sin i dag.

– Om jeg skal nevne en serie som faktisk er tilgjengelig på strømmetjenestene, er politiserien The Shield på Sumo en annen favoritt. Historien om Vic Mackeys korrupte politiregime i Øst-Los Angeles er en knallhard forgjenger til Bosch, som nå for tiden er den beste politiserien som ruller og går.

3. Hva må til for at en TV-serie skal være skikkelig god?

– Det kommer helt an på sjanger, men det viktigste for drama, som er det jeg skriver mest om, er at plottet og handlingen og figurene fenger ganske kjapt. Det bør skje noe i første episode som gjør at jeg tenker «hva i huleste skjedde akkurat nå?», sier Slettemark.

Også Asker liker å bli overrasket.

– En god serie må ha en god oppbygning, helst med både indre og ytre motstand for de involverte. I tillegg til å følge den klassiske dramaturgien, må den også evne å overraske.

Fakta: Spoiler alert: Dette er Cecilie Askers største overraskelse i en TV-serie. Andre sesong av House of Cards starter med et smell og et sjokk. Dersom du ikke har sett det, men har planer om det, bør du derfor ikke lese videre. Hovedpersonen Frank Underwood, frem til nå spilt av omdiskuterte Kevin Spacey, møter journalisten Zoey Barnes, en av de andre hovedrollene spilt av Kate Mara, på en togstasjon. Siden hun vet for mye, dytter Underwood den unge journalisten foran et forbipasserende tog. Det var, i alle fall på den tiden, helt uventet. – Både House of Cards og Game of Thrones brøt med regelen om at du ikke kan drepe de høyest elskede karakterene. Størrelsen på navnet og bildet på plakaten skulle samsvare med hvor lenge du var med i serien. Dette var et klart brudd, sier Cecilie Asker.

Dersom du vil ha gode TV-tips rett inn i innboksen din, kan du melde deg opp til Aftenpostens nyhetsbrev om TV-serier her. Da får du de nyeste serietipsene og anmeldelsene fra Aftenposten sammen med relevant annonsørinnhold fra våre partnere.