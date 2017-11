Nytt U2-album: Langt bedre enn sitt rykte

1 2 3 4 5 6 U2

Gjennom det meste av 2017 har irske U2 reist verden rundt og i sterke stadionkonserter spilt hele sin 30 år gamle klassiker The Joshua Tree. En feiring av et viktig album, så klart, men også lett å tolke som en dekkoperasjon.

For samtidig har bandets fjortende studioalbum Songs of Experience, broren til omstridte Songs of Innocence fra 2014, stadig blitt utsatt. En forklaring har vært at verden (under Donald Trump og etter brexit) har endret seg så mye at Bono & co. også måtte forandre innholdet for å reflektere dette.

Andre har tvilt på kvaliteten, og de første låtslippene herfra har ikke, med unntak for den fete rockeren «The Blackout», lovet godt. Men, i sin 50 minutter lange helhet, fremstår Songs of Experience bedre enn sitt rykte. Ujevnt, ja, men på det beste med låter som både viser sjelden sårbarhet og som matcher bandhistoriens mest fengende rockelåter.

Joel Ryan / TT / NTB scanpix

Storpolitikk og kjærlighet

Det hele begynner fint med sarte «Love is all we have left», drevet av orgel, strykere og Bonos dempede vokallinjer om det viktigste her i livet, før det rakst blir mer trykk på både musikk og vokal i «Lights of Home».

«Shouldn't be here 'cause I should be dead, I can see the lights in front of me, I believe my best days are ahead», synger Bono i en blanding av levd erfaring, frykt for døden og håp for fremtiden. En stor tematikk som nok kan oppsummere hele Songs of Experience, et album tenkt som Bonos brev til folk og steder som står ham nær.

Det hele er storpolitikk fra USA til Aleppo og kjærlighet hjemme i Dublin om hverandre, som så ofte før fra U2s side. Nok til at «haters will hate» og rope ut om sedvanlig pompøsitet, men hold an litt. Og hør på musikken som ligger under.

TT / NTB scanpix

Treffer oftere enn på lenge

For er ikke dette lyden av et U2 som for en gangs skyld ikke prøver for hardt, og heller tør spille melodier og låte som seg selv? Et U2 som bommer med bombastiske «American Soul», idiotisk florlette «The Showman» og Coldplay-kopien «Love is Bigger Than Anything in It´s Way», ja, men som også treffer langt oftere enn på sine to foregående album.

I første omgang er det lettest å like de røffere låtene som Achtung Baby-aktige «The Blackout», «Lights of Home» og spesielt «Red Flag Day». Sistnevnte en urfengende sak som ikke hadde gjort seg bort på War i 1983. Men etter runde på runde med albumet smyger også det roligere materialet og særlig en allerede kjent ballade som «The Little Things That Give You Away» seg inn. Mest av alt på grunn av The Edges gitarspill.

Bare tittelen Songs of Experience tilsier at U2 neppe finner mange nye fans med dette albumet, men gleden over å høre dem i bra form er likevel mer enn bare nostalgisk drevet.

De kan, også på plate. I alle fall av og til.

Albumet slippes fredag 1. desember.