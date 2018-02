Medier24: Julie Brodtkorb blir ny leder i Kringkastingsrådet

Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her.

Etter det Medier24 erfarer blir Julie Brodtkorb (43) utnevnt til leder av Kringkastingsrådet av Kongen i statsråd fredag.

Det får Medier24 opplyst av flere uavhengige kilder med kjennskap til saken.

Kringkastingsrådet er publikums forlengede arm inn i NRK. Er du misfornøyd med noe, kan du klage til Kringkastingsrådet.

Brodtkorp tar over for Per Edgar Kokkvold, som ledet sitt siste møte i rådet før jul.

Mer fra medier24:

En natt fortsetter der Skam og Unge lovende slutter: Fredag slipper NRK alle ti episodene av den nye serien fra Dag-skaperne

Statsministernes høyre hånd

Den tidligere Høyre-politikeren Julie Brodtkorb var Erna Solbergs høyre hånd, blant annet som statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor, frem til mai 2017. Da gikk hun av for å bli direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

Brodtkorb har så langt ikke benyttet seg av muligheten til å kommentere saken overfor Medier24 torsdag kveld. Det gjør heller ingen i regjeringsapparatet.

Kringkastingsrådet består av totalt 14 medlemmer, og det oppnevnes kandidater fra både Stortinget og regjeringen. Stortinget oppnevnte før jul sine medlemmer for de neste fire årene.

Fakta: Dette er Kringkastingsrådet Oppnevnt av Stortinget: Medlem: Sigvald Oppebøen Hansen

Medlem: Tove Karoline Knutsen

Medlem: Marvin Wiseth

Medlem: Trude Drevland

Medlem: Ove Vanebo

Medlem: Kathrine Kleveland

Medlem: Akhtar Chaudhry Regjeringen er ventet å oppnevne sine medlemmer i starten av 2018. Lederen i Samisk programråd (utnevnes av Sametinget) er fast medlem i rådet.

Klagerekord i fjor

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ som følger NRK tett og uttaler seg om statskanalens tilbud til publikum.

Rådet mottok ca. 8100 henvendelser i 2017. Dette er det høyeste antallet i rådets historie.

I fjor ble det også rekord i en enkeltsak med ca. 6000 henvendelser på programserien Faten tar valget. De aller fleste klagene kom lenge før programserien var sendt.

Alt fra sport og humor til utenriks, politikk og livssyn ble diskutert i Kringkastingsrådet i fjor.

Mer fra medier24: