I dag ble det kjent at poeten Katarina Frostenson forlater Svenska Akademien, etter nærmere 30 år som medlem. Avtalen mellom partene innebærer at hun får en økonomisk kompensasjon for uteblitt inntekt.

Akademien skal altså forsørge Frostenson på ubestemt tid, slik at hun kan fortsette å arbeide med sin høyt skattede, men lite lønnsomme, poesi.