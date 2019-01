Serien som er blitt kalt «den beste TV-serien noensinne» og «det popkulturelle mesterverket som forandret TV», kunne denne uken feire 20-årsjubileum.

10. januar 1999 var datoen da publikum første gang stiftet bekjentskap med mafiabossen Tony Soprano, spilt av nå avdøde James Gandolfini.

Sopranos er fortsatt en populær serie. Nå stiger forventningene til den kommende spillefilmen.

Ung Tony Soprano blir sentral

Allerede i fjor vår var det klart at Sopranos-skaper David Chase jobbet med manuset til filmen The Many Saints of Newark. Filmen er kjøpt av filmselskapet New Line Cinema som er en del av Warner Bros.

Handlingen er lagt til 1960-tallet og er en såkalt «prequel» til TV-serien.

– Den er satt i 1967 og raseopptøyene i Newark, og spenningen mellom italienere og svarte på den tiden er en viktig del av bakteppet for historien, sier skuespiller Alessandro Nivola til Variety.

Nivola skal spille hovedrollen som Dickie Moltisanti, faren til Christopher Moltisani som er en av hovedpersonene i TV-serien. Dickie var Tony Sopranos mentor og farsfigur, og Nivola bekrefter at den yngre versjonen av Tony Soprano også er sentral i filmen.

På TV-toppen igjen

Det er Alan Taylor, som har regissert en rekke kjente TV-serier inkludert Sopranos og Game of Thrones, som skal regissere filmen, ifølge NME. Innspillingen av filmen skal starte i april.

Selv om den siste episoden av serien kom i 2007, har serien fortsatt mange ivrige fans. Ifølge HBO har The Sopranos jevnlig vært inne på topplistene deres over mest strømmede serier de siste årene.

Som følge av ekstra promotering rundt 20-årsjubileet, har strømmingen av serien tatt seg kraftig opp de siste ukene. Nå er den TV-nettverkets nest mest sette serie etter Game of Thrones, skriver Variety.

Også den amerikanske strømmetjenesten Xfinity merker Sopranos-nostalgien. Der var serien den tredje mest sette i forrige uke, kun slått av Game of Thrones og den mye omtalte dokumentaren Surviving R. Kelly.