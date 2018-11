Det beste jeg kan si om Sorry to Bother You, er at det er en film som ikke ligner på så mange andre.

Den befinner seg i et idémessig lekent og visuelt rølpete landskap som gjør den tiltrekkende i kraft av sin særegenhet. Dypest sett er det en temmelig eksplisitt politisk film, ja, nærmest en slags lærebok i hvordan man håndterer å være en del av et utbyttende system uten å forstå at man er det.