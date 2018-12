TV2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække tok initiativ til en intern diskusjon i nyhetskanalen etter å ha sett TV 2-programmet Vårt lille land, skriver Klassekampen. I programmet forteller en mor om livet etter sønnens selvmord.

– Moren forteller at tabuet rundt å si at sønnen tok sitt eget liv er så sterkt at det hadde vært enklere for henne å si at sønnen døde i en ulykke. Min konklusjon er at vi i mediene har medvirket til å skape dette tabuet, sier Solbrække.