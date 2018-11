«Rafiki» betyr lite for filmkunsten, men mye for det sivile samfunnet i Kenya

Denne sympatiske kenyanske skildringen av forbudt lesbisk kjærlighet vil ikke få noen til å heve øyenbrynene her hjemme. Men den var en stund forbudt i hjemlandet innen den ble tatt ut til filmfestivalen i Cannes.

Som bidrag til filmkunsten er den en parentes, men den virkningen den kan få for det sivile samfunnet i Kenya, skal ikke undervurderes. Som en slags Romeo og Julie, der to jenter fra hver sin rivaliserende politiske familie innleder et forhold, utspiller Wanuri Kahius debutfilm seg mot et bakteppe av intoleranse og homofobi i Nairobi.