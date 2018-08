The Hamlet Complex – Operaen, 14. september

Koreograf og regissør Alan Lucien Øyen tar for seg en ny klassiker i høst. Shakespeares Hamlet står for tur og Øyen lover å «knuse handlingen i stykket, plukke opp bitene og se vår virkelighet gjennom dem». Øyens sans for å gå i dybden av kunsten med et åpent, inkluderende og ofte humoristisk blikk gjør at forestillingene hans oppleves relevante for et stort publikum. Det er ingen grunn til å forvente noe annet av høstens The Hamlet Complex.