Fredag den 9. mars publiserte daværende justisminister Sylvi Listhaug et innlegg på sin Facebook-side. Et bilde av uniformerte soldater med følgende tekst over: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Nederst i bildets høyre hjørne sto det «Lik og del» med store bokstaver.