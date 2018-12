NRK kan flytte inn hos NTNU

Før helgen inngikk de to institusjonene en intensjonsavtale om samlokalisering, skriver Adresseavisen.

– Dette er et veldig godt eksempel på hva campussamlingen i Trondheim fører til. NRK og andre eksterne samarbeidspartnere ønsker å flytte hit for å kunne samarbeide tett med våre forsknings- og utdanningsmiljø, sier Merete Kvidal, som leder campusutvikling ved NTNU.

Den regionale administrasjonssjefen i NRK, Jo Ragnar Tremoen, påpeker på sin side at det er snakk om en uforpliktende avtale.

– Vi utforsker en samlokalisering med NTNU enten på eller ved campus. For oss er det viktig med åpenhet og tilgjengelighet for folk. Derfor ønsker vi å ligge åpent mot byen, sier Tremoen.

NRK har cirka 250 ansatte i Trondheim og produserer på alle plattformer både regionalt og for hele landet. Det har skjedd en rivende utvikling i mediene siden kringkasteren flyttet inn på Tyholt for 30 år siden, i lokaler bygget for å lage radio og TV.

Tremoen sier NRK og NTNU allerede samarbeider på flere områder, både redaksjonelt og når det gjelder bruk og utvikling av ny teknologi.