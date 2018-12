Mange har nok hørt om Elon Musks idé om Hyperloop, et vakuum-system som skal kunne frakte biler og mennesker i over 1000 km/t mellom byer. Den ideen er nå under utvikling av andre selskaper enn hans egne.

Selv presenterte han før jul et helt annet prosjekt i regi av sitt nye selskap The Boring Company. Systemet blir kalt Loop og skal gjøre det mulig å kjøre eksisterende elektriske biler i vill fart under byene våre.