Først varte jakten på Condor nesten en uke i James Gradys thriller Six Days of the Condor, før Robert Redford tillot seg å rømme i en langhelg i noiathriller-klassikeren Three Days of the Condor (1975).

Når CIA-agent Joe Turner, kodenavn Condor, nå får egen serie, skal det vare så lenge vi orker å se på. Dermed er all tidsbegrensing borte, og tittelen er Condor.