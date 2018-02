PFU: Resett brøt god presseskikk da de publiserte tekst fra høyreekstremt nettsted

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Pressens Faglige Utvalg slo tirsdag fast at det alternative nettstedet Resett brøt god presseskikk da nettstedet i fjor høst publiserte en tekst fra et høyreekstremt nettsted.

Teksten kom med skarp kritikk og en rekke udokumenterte påstander mot Erik Sønstelie, ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad.

Påstandene var knyttet til hendelser i forbindelse med en demonstrasjon fra Stopp Islamiseringen av Norge på Gjøvik – og en motdemonstrasjon, som lokalavisen tok aktiv standpunkt til.

I teksten på Resett het det blant annet at «redaktør laget opptøyer» og at han arrangerte motdemonstrasjonen som endte med at «minst én politimann ble skadet». Det het videre at Sønstelie «delte ut plakatene og T-skjortene til aggressive demonstranter. Demonstranter som tilhører et ekstremt miljø som Sønstelie selv frekventerer på fritiden».

– Et lærebokeksempel

Publiseringen ble klaget inn til PFU av Stig Finslo, som til daglig er direktør for utgiverspørsmål i Amedia. Han reagerte i klagen på en rekke påstander i den publiserte teksten, og påpekte at Sønstelie ikke fikk anledning til å svare.

Resett valgte senere å slette publiseringen, for så å følge opp med en ny «sak» hvor nettstedet intervjuet både artikkelforfatteren og OA-redaktør Erik Sønstelie. Men det var langt fra tilstrekkelig, slo PFU fast.

Utvalget ga riktignok ikke Finslo medhold i alle klagepunkter, men vedtok enstemmig at Resett her har brutt disse punktene:

3.2 om opplysningskontroll og faktasjekk

om opplysningskontroll og faktasjekk 4.2 om skillet mellom kommentar og faktiske opplysninger

om skillet mellom kommentar og faktiske opplysninger 4.13 om å rette feil

om å rette feil 4.14 om samtidig imøtegåelse

– Dette er et lærebokeksempel på grunnkurs i Redaktørplakaten, og kravene presseetikken stiller til et redaktørstyrt medie - i motsetning til nettstedene som ikke følger denne, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen i møtet.

Mer fra Medier24.no:

I 2010 la de ned papiravisen og satset kun på nett: Åtte år senere startet Jornal do Brasil opp trykkpressen igjen

«Tar uttalelsen til etterretning»

På spørsmål fra Medier24 om dagens PFU-fellelse gir Resett-redaktør Helge Lurås følgende kommentar:

– Vi tar uttalelsen til etterretning.

- Vil den føre til noen endringer eller lærdom hos dere?

– Publiseringen av denne artikkelen tok vi umiddelbart lærdom av, sier Lurås.

Dagens Næringsliv slapp unna

Også en sak mot Dagens Næringsliv (DN) ble behandlet i PFU tirsdag.

I en reportasje publisert i avisens lørdagsmagasin 2. september 2017 fortalte avisen historien om norske Trump-fans, milliardærene som skapte nettavisen Resett og bevegelsen som ble til partiet Alliansen.

Sistnevnte ledes av Hans Lysglimt Johansen, og i DNs reportasje ble han knyttet opp til tre Twitter-meldinger med innhold på kanten til jødehets og hat mot jøder.

Falsk Twitter-konto

Problemet var bare at meldingene var sendt fra en falsk Twitter-konto, med et brukernavn som minnet om Lysglimts eget.

Den engasjerte samfunnsdebattanten klaget feilen til PFU, men tirsdag konkluderte utvalget med at avisen ikke opptrådte kritikkverdig eller brøt god presseskikk.

Dette blant annet fordi avisen rettet feilen raskt på nett, beklaget feilen, og publiserte et leserinnlegg fra Lysglimt Johansen.

– Burde ringt ham om meldingene

PFUs medlemmer understreket samtidig at mediene må være ekstra nøye i tilfeller som dette, og flere vurderte saken til å være på grensen til kritikkverdig – altså en fellelse.

– Når det er såpass kontroversielle meldinger, må mediene være ekstra varsomme og forsikre seg om at de har rot i virkeligheten, uttalte Anne Weider Aasen.

– Det hadde vært naturlig å konfrontere ham med meldingene, og få en forklaring på hva han mente. Da ville de også fått klarhet i hvorvidt meldingene var ekte, sa Gunnar Kagge.

Det ble imidlertid ikke fremmet noe forslag til kritikk eller dissens, men utvalget ble enige om å skjerpe formuleringene i uttalelsen. I sekretariatets forslag til uttalelse ble det uttrykt en viss forståelse for feilen, all den tid den falske kontoen tilforlatelig lignet på Hans Lysglimt Johansens ekte konto.

Men denne forståelsen ønsket ikke utvalgets medlemmer å uttrykke.

Mer fra Medier24: