Johan Harstad

Ferskenen

Gyldendal

Hva gjør en stakkars forfatter etter å ha mislyktes totalt med en 2 300 sider lang avantgardistisk debut som får Finnegans Wake til å fremstå som lettlest? Jo, den fiktive Frode Brandeggen begynner å skrive mikro-krim, krim for folk som hater å lese.

Gjennom historier som dyrker det banale, og der saken skal løses før leseren har rukket å kjede seg, vil den misforståtte forfatteren ta avstand fra en stadig mer kommersialisert bokbransje, samtidig som han kritiserer krimsjangerens ineffektive spenningsuthaling.

Johan Harstads herlige harselas med både høyt og lavt i litteraturen vil muligens vise seg å være årets merkeligste roman. Ustyrtelig morsom og sjarmerende er den uansett.

Stilig design

Anne Merethe K. Prinos

I tillegg er boken påkostet en så stilig design (utført av forfatteren selv!) at jeg, som vanligvis skribler anmeldereksemplarene mine i stykker, ikke har fått meg til å etterlate et eneste skriftlig spor i den.

Ferskenen er utstyrt med vendbart smussomslag (på baksiden får man omslaget til Frode Brandeggens debut Konglomeratisk pust), smakfull for- og baksats, diverse illustrasjoner og to lesebånd.

Lesebåndene får man saktens bruk for. Ferskenen er nemlig en bok som, uvanlig nok for en roman, krever at man ustanselig blar frem og tilbake mellom to ulike teksttyper.

Først kommer Brandeggens 15 etterlatte mikroromaner om privatdetektiven Ferskenen. Navnet har han fått fordi han alltid tar forbryteren på, eh, fersken.

Deretter følger 252 entusiastisk utbroderende sluttnoter signert Bruno Aigner, en eldre tysker «[…] som i tillegg til å ha inngående kjennskap til forfatteren, også har hatt tilgang til Brandeggens etterlatte papirer.»

Komplett ellevilt

Som man skjønner – det hele er komplett ellevilt og totalt forskjellig fra Harstads forrige roman Max, Mischa & Tetoffensiven (2015), som med sine 1100 sider var en triumf for en ekspansiv fortellermåte. I begge tilfeller handler det om en forfatter som utnytter romanformen for det den er verdt.

I årets utgivelse bruker han den til å skape en perlerad av komiske øyeblikk. For Harstad har et uventet talent for idioti, det vil si Ferskenen-historiene, som er perfekt synkronisert med det begeistrede og pseudo-vitenskapelige noteapparatet.

Snart tar det siste fullstendig over boken. I kommentarer som strekker seg fra alt til utlegninger om tegnet Omega til mottagelsen av Dag Solstads siste roman, står den profesjonelle noteskriveren, som har vært anonym i hele sitt liv, endelig frem.

Det gir Harstad anledning til å komme med en vidunderlig parodi på de mange onde fedrene i norsk litteratur: «Om kvelden etter sitt første og eneste bursdagsselskap, tok Frode Brandeggens far fra ham 20 % av gavene for å lære guttungen at livet er urettferdig, og dessuten noe vagt om konjunkturer.» Knausgårds far blir rene sjarmtrollet i forhold.

Harmløs moro?

De mange (selvironiske) stikkene i romanen rammer ikke minst en forlagsbransje som bryr seg mest om kjøp og salg.

Uten solide statlige støtteordninger spørs det vel også om en bok som Ferskenen, med sin kostbare design og ikke altfor store salgspotensial, i det hele tatt ville blitt utgitt. Det er jo nokså ironisk.