Faktisk.no søker om 39 millioner kroner i statsstøtte

Det skriver Dagens Næringsliv, som opplyser at midlene det er søkt om skal fordeles over tre år. Midlene kommer i tillegg til de seks millionene som eierne VG, NRK, TV 2, Dagbladet, Amedia og Polaris Media spytter inn tilsammen hvert år.

– Faktisk.no er et resultat av at «rivaler» har gått sammen om å gjøre noe bra, og vi kan styrke oss enda mer ved å få med også det offentlige på dette spleiselaget. Innholdet vi produserer blir brukt av veldig mange medier, og seks millioner er en beskjeden sum med tanke på hvor mange som vil dra nytte av dette, sier ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no.

Ikke alle er enige i at staten skal behøve å være med på regningen.

– Faktisk.no har vist seg nyttig, men selv om dette er noe mediene har sett seg nødt til å gå sammen om, betyr ikke det at staten må bli med på spleiselaget, sier instituttleder Leif Holst Jensen ved Westerdals institutt for film og medier.

Egeberg påpeker at arbeidet Faktisk gjør, også er en viktig del av medienes samfunnsrolle og noe staten burde støtte. Søknaden om støtte på 21 millioner kroner over en treårsperiode, er planlagt å gå spesifikt til å utvikle et undervisningsopplegg om kildekritikk for alle landets ungdomsskoler.