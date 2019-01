Trøndelag Teater har skapt en ny sjanger, skrøniken, for å synge om sin helt: trønderen Peter Wessel (1690-1730), adlet Tordenskjold i 1716, hans liv som sjøhelt i den dansk-norske marine under den store nordiske krigen, og hans endelikt i en duell der han selv bare hadde en pyntekårde og motstanderen et kampsverd.

Handlingen er en vill miks av myte og sannhet, løgn og dikt, historiske og fiktive personer, med et sverd som omdreiningspunkt. Det gjelder intet mindre enn det forsvunne Olavsverdet, det Olav den hellige kristnet Norge med så blodet skvatt.