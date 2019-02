Filmens provokatører på vikende front

Provokatørene begynner å bli trette, meldte jeg hjem etter Lars von Triers feilslåtte provokasjon under filmfestivalen i Cannes i 2011. Hans famøse «nazi-stunt» vitnet ikke bare om mangel på dømmekraft, men ga inntrykk av at provokatørene, som hadde overgått hverandre i Cannes gjennom flere tiår, hadde gått tomme.

Det kunne virke som han av mangel på dører å sparke inn hadde gitt seg selv et siste benspenn. Det skulle gå åtte år innen von Trier ble tatt til nåde igjen i Cannes. Da han i fjor vendte tilbake med The House that Jack Built, som har norsk kinopremiere denne uken, forventet filmbransjen og pressen en mer ydmyk filmskaper. For mye hadde skjedd siden sist.