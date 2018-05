– Jeg håper virkelig at jeg kan reise til Norge på finalen i Eurovision Song Contest neste år. Alexander Rybak er så talentfull, og ikke minst søt og sjarmerende. Så ja, jeg både tror og håper at han vinner. Låten er vidunderlig, sier Rebecca Ames fra Melbourne i Australia.

I 2015 fikk Australia være med i Eurovision Song Contest for aller første gang. Nå har Ames og venneflokken reist over 17.000 kilometer for å følge verdens største musikkonkurranse. Og helt øverst på listen over de største favorittene hos aussiene ligger altså en norsk 31-åring. Og det er de ikke alene om.