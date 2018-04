Sylo Taraku

Balkanisering av Europa

Res Publica

Sylo Tarakus nye bok er en urovekkende og viktig rapport om dagens Europa. Urovekkende fordi utviklingstrekkene han tar for seg, truer pluralisme og liberalt demokrati. Viktig fordi ethvert forsvar for den demokratiske orden må begynne med en forståelse av hva som setter den under press.

Taraku er langt fra alene om å være opptatt av de krefter som driver frem vår tids spenninger og usikkerhet, men bakgrunn fra Kosovo gir ham et skjerpet blikk for at fred ikke er normaltilstanden i Europa, historisk sett. Stabiliteten er skjørere enn vi tror. Statusrapporten er også en advarsel.

Balkanisering betyr ikke at Europa står i flammer i morgen. Taraku bruker begrepet for å belyse fragmentering og polarisering som kan frembringe ledere som dyrker fiendskap og splittelse. Slik jeg forstår ham er balkanisering betegnelsen på det spillerom et nasjonalistisk lederskap kan skaffe seg når konsensus går tapt og tillit rakner.

Skriver med autoritet

Res Publica

I effektiv og ujålete prosa rapporterer Taraku fra Frankrike, Polen, Nederland og flere andre land. Underveis diskuterer han teorier og synspunkter til forfattere som er opptatt av de samme temaene som ham, migrasjon, populisme, islam, eliteforakt. Deler av stoffet er trykket tidligere, både i Aftenposten og andre dagsaviser, gjør Taraku oppmerksom på. I tillegg ser jeg at store deler av Polen-avsnittet har vært publisert i Agendamagasin. I dette tilfellet gir likevel utgivelse i bokform stor ekstraverdi i form av mer samlende, overgripende analyser.

Taraku er på sitt beste når han skriver om flyktning- og asylpolitikk og hvilken sprengkraft migrasjonen har, både innad i europeiske samfunn og mellom EU-land. Dette feltet kjenner han innenfra. Han argumenterer troverdig for et nyansert mellomstandpunkt, hvor han prøver å kombinere en verdimessig idealisme (moralsk plikt til å hjelpe, respekt for konvensjoner) med erfaringsbasert kritikk av hvordan asylsystemene faktisk har fungert. Han fremmer tankevekkende kritikk av EU-byråkratiets svake innsikt i asylforvaltning, særlig i lys av byrdefordelingspolitikkens havari og hvordan Kommisjonen ville gi seg selv større makt under krisen i 2015.

Noe om alt

Martinsen Anders

Bidragene hans i debatten om terror, integrering og medieforvitring er mindre tungtveiende. Skolen er en viktig integreringsarena, javel, men Taraku bidrar med lite nytt. Det virker som han har falt for fristelsen til å skulle ha med noe om nesten alt.

Diskusjonene om utenlandske flagg i 17-mai-togene er ikke noe å bruke energi på, mener han. Helt enig! Taraku kunne tatt seg selv på ordet og kuttet det helt ut. Denne debatten har ikke tiltatt i styrke, slik han hevder.

Litt slurv og enkelte faktafeil er det også. Thorvald Stoltenberg får navnet sitt feilskrevet. Den nederlandske historikeren Geert Mak er blitt tysker. Østerrikes stenging av Balkan-ruten tidfestes både til høsten 2015 og vinteren 2016 (det siste er korrekt). En så viktig begivenhet som byggingen av Berlinmuren legges til galt år, og Taraku kommer i skade for å skrive at Europa ble delt først da Muren ble bygget.

I avsnittet om Frankrike nevner han en undersøkelse som viser at «bare 12 prosent sier de ikke stoler på politiske partier.» Av sammenhengen fremgår det at setningen bare gir mening uten ordet ikke. Det har gått litt fort i svingene, later det til.

Demokrati – et verdisystem

Amel Emric / TT NYHETSBYRÅN

Hva er det viktigste Taraku bringer til torgs? Det er budskapet om at demokrati ikke er et prosedyrespørsmål. Demokratiets kjerne består av verdier, som domstolenes uavhengighet, toleranse, pressefrihet og rettigheter for minoriteter.

Hvordan flertallsstyre og liberalisme skiller lag går som en rød tråd gjennom boken. Ungarns nylig gjenvalgte statsminister Viktor Orbán bekjenner seg åpent til det han kaller et «illerbalt demokrati» – etter min oppfatning en selvmotsigelse. Ungarn ser ut til å få følge av flere, med Polen først i rekken. Det er skremmende, særlig når det går hånd i hånd med svekkelse av internasjonale, stabiliserende institusjoner. Taraku skal ha honnør for at han tydeliggjør dette.

Demokratiet garanteres ikke av parlamentsvalg og flertallsstyre. Er det noe en våken og kunnskapsrik analytiker med røtter på Balkan er i stand til å gi tydelig uttrykk for, så er det akkurat det. Bare av denne grunn fortjener Syko Taraku mange lesere.