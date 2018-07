Erik Waatland overtar som redaktør i Medier24

Erik Waatland, som har jobbet i medienettstedet i snart to år, overtar etter redaktør og gründer Gard L. Michaelsen, som for to uker siden annonserte at han slutter for å bli publisher i økonominettstedet E24.

Michaelsen selger seg også ut av selskapet og hans aksjepost overtas ved at Teknisk Ukeblad Media AS, som i dag eier 15 prosent av Media 24, kjøper seg opp.

– Alle eksisterende eiere er interesserte i å videreføre den offensive satsingen på Medier24, og med Erik Waatland på plass som redaktør har vi både kontinuitet og nytenking med oss, sier styreleder Nina Refseth i en pressemelding.

Medier24 ble etablert rett før jul i 2014, og er en nettavis som skriver om medier, journalistikk, kommunikasjon, sosiale medier og teknologi.