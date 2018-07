Gjett hvilket verb jeg tenker på nå! Jeg lukker øynene og ser for meg et illsint, nærmest vanvittig, menneske, som slår vilt rundt seg og sparker nærmeste møbel i fillebiter. Hva gjør han? Jo, han raser.

Rase fremkaller åpenbart ikke de samme bildene i journalisters hode. Det er nemlig et temmelig frekvent verb i norske aviser, men de færreste det skrives om, er frådende og illsinte.

Verbet brukes mer og mer

Nasjonalbiblioteket har en utmerket søketjeneste (NB N-gram). Når jeg søker på "raser mot" i avismaterialet, som består av 23 milliarder ord, viser grafen moderat bruk frem til 1970 og så et voldsomt oppsving – før det flater litt ut igjen. Flater ut? Det søkbare materialet går bare frem til 2013, så det er mulig bruken av rase har tatt seg opp igjen de siste årene. Jeg synes iallfall at verbet brukes mer og mer, men det kan jo bare være at jeg irriterer meg mer og mer over det.

Trenger du litt språkunderholdning og har tilgang til nettet, er det bare å skrive inn «raser mot» i søkefeltet og la det stå til.

Roald, Berit / NTB scanpix

«Raser mot ballongforbud» var en overskrift på NRK.no for et par dager siden. Det gjelder altså disse heliumballongene. Under er det et fotografi av en høyst fredsommelig ballongselger som «mener regulering er et bedre alternativ». En annen ballongselger uttaler: «Dette vil bli en utfordring for seriøse aktører, men vi må tenke nytt.» I journalistspråket raser de, begge to.

Jeg tror denne tar førsteplassen, en sak fra NTB med temaet politikere på hyttetur. Overskriften er «Navarsete raser mot henleggelse», så følger ingressen der det står at «Liv Signe Navarsete sier hun ikke er overrasket over at politiet henlegger saken». Snakk om at luften går ut av ballongen. I overskriften raser hun. I ingressen er hun ikke overrasket.

«Jeg i slet Lune, Morgenblad? Jeg, som kun behøver et Glimt af Solen forat briste i høi Latter af en Glæde jeg ikke kan forklare mig?»

Dette er åpningen på Wergelands svar til Morgenbladets påstand om at han var «opirret og i slet Lune». Vi vet hva som ville ha vært overskriften i dag: «Wergeland raser mot Morgenbladet». Morgenbladet nektet for øvrig å sette diktet på trykk. De ville ikke ha noe av Wergelands hån og uhøfligheter.

Var avisspråket bedre før?

Thore Roksvold tok doktorgraden i 2005 på avisspråk. Avhandlingen bærer tittelen Var avisspråket bedre før? Roksvold svarte nei, det var ikke bedre før. I et intervju med Dagbladet uttalte han: «Det vil si, bare på ett område var det bedre før, og det er saklighet. Avisene hadde færre forsterkninger og overdrivelser før. På alle andre områder er det blitt bedre.» Nettopp. Det var mindre bruk av ord som vanvittig, sjokk, rase mot, skandale, slå ned som en bombe, slakte, gå i strupen på.

Når Navarsete blir subjekt for verbet rase, og det går frem i linjene under at hun ikke er overrasket, lurer man på hvilket verb journalistene skal gripe til den dagen en politiker virkelig raser.

På tide å være litt mer kresen

Selvsagt skal vi bruke bilder i språket, selvsagt skal vi slå oss løs, gjerne boltre oss i overdrivelser, i overraskende metaforer. Livet er for kort til tørt og kjedelig språk. Men rase er ikke akkurat nyskapende lenger. Språklig inflasjon innebærer at hyppig bruk av et ord tømmer det for innhold. Det har skjedd med rase, og det er på tide å bytte verb. Det er på tide å være litt mer kresen og litt mer kreativ. Jeg ser frem til færre rasende mennesker i avisene.

Men vi lesere kommer ikke unna med selvtilfredse nikk over kaffekoppen. Vi deler ansvaret med journalistene. I forrige uke var Aftenpostens mest leste sak på nett denne: «Fjørtofts TV-opptreden vekker oppsikt: - Helt vanvittig». Saken fikk 95 178 sidevisninger. Nesten hundre tusen klikk. Det er helt vanvittig!

Klikksuksessen viser jo hvorfor journalister og desk velger denne type overskrifter. Vi er nysgjerrige og lurer på hva som er vanvittig, sinnssykt, hva sjokket består i, og hvorfor noen raser.

Man blir i slett lune av mindre.