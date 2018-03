Forfatteren med seks bøker et skuespill på merittlisten sier han er glad over at forlaget har valgt å satse så tungt på hans forfatterskap i årene som kommer. Med overgangen til Juritzen forlater Ari Behn Kolon forlag som er eid Gyldendal.

Og han lover å vise frem helt nye sider ved seg selv som forfatter.

– Uten å røpe for mye kan jeg si at disse prosjektene er noe helt annet enn det jeg har gjort før, og jeg er allerede i gang med skrivingen. Det er fint å kunne ha langsiktighet, så denne avtalen er jeg glad for, sier Ari i en pressemelding fra forlaget.

Det er snakk om både barnebøker og bøker for voksne, samt to bokserier.

– Han er en unik forteller og jeg elsker hans presise setninger og lek med ord. Vi har tidligere samarbeidet om TV-program og jeg har lenge hatt et sterkt ønske om å få Ari i forfatterstallen, sier Arve Juritzen.