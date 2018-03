Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

– Det har skjedd en alvorlig svikt i redaksjonen, og dette skulle ikke ha skjedd. Det har ikke vært min linje å identifisere vedkommende. Derfor ble det avpublisert da jeg fikk vite om det.

Det sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 til Medier24 mandag ettermiddag, etter at hun har brukt hele dagen på å finne ut hva som skjedde i helgen.

Les mer fra Medier24 ved å klikke her.

I programmet «Snakk med Linn Wiik» ble en tidligere medarbeider i nettopp TV 2, som hadde fått sparken etter flere tilfeller av seksuell trakassering, identifisert med bilde.

Tar av luften

Og nyhetsredaktør Solbrække er klar på at saken nå får konsekvenser:

– Vi tar programmet midlertidig av luften, inntil vi har fått klarlagt hva som har skjedd. Vi har ikke bestemt oss for videre prosess, sier hun.

Neste program skulle vært kommende fredag og helg, og Solbrække bekrefter at den episoden ikke blir noe av.

Programmet er på mange måter en videreføring av «Underhuset», som programleder Linn Wiik overtok i fjor høst, men som fra nyttår fikk nytt navn og profil. Talkshowet lages av TV 2s egen nyhetsredaksjon, og altså ingen eksterne programselskaper.

Ifølge Solbrække har helgens hendelse ikke fått personalmessige konsekvenser for noen.

Giske, Weinstein, Leirstein – og TV 2-medarbeideren

Det var i introen til fredagens episode av «Snakk med Linn Wiik» at programlederen med samme navn åpnet med å begrunne hvorfor det fortsatt er behov for kvinnedagen. Med å vise bilder av et utvalg menn som har fått oppmerksomhet for seksuell trakassering og lignende hendelser.

I all hovedsak ble det vist bilder av profilerte personer i ledende stillinger som lenge har vært identifisert og omtalt i mediene. Men det siste bildet var av en mann som inntil for noen år siden selv jobbet i TV 2.

Slik ser introen ut nå – uten bildet av den tidligere TV 2-medarbeideren:

Mannen fikk sparken etter flere tilfeller av seksuell trakassering, vel å merke over ett år etter at den første hendelsen ble varslet om. Han skal blant annet ha forsøkt å sperre kvinner inne på et hotellrom, ifølge Dagens Næringslivs omtale i fjor høst.

Klippet med den tidligere TV 2-medarbeideren ble også brukt til en egen teaser på Facebook. Men i løpet av helgen ble først teaseren fjernet. Så ble episoden redigert om til en versjon uten bildet av den tidligere medarbeideren.

Søndag kveld var også den redigerte episoden borte fra TV 2 Sumo, men er mandag formiddag tilbake igjen der.

Dagens Næringsliv har tidligere i dag snakket med programleder Linn Wiik selv, som uttaler følgende til DN.no:

– Vi laget en liste med bilder over de mest omtalte Metoo-sakene i forbindelse med kvinnedagen 8. mars. Med tanke på alvorlighetsgraden i saken mente vi denne mannen hadde en naturlig plass på en sånn liste. Det var en selvstendig redaksjonell avgjørelse – uavhengig av at saken har skjedd i vårt eget hus, sier hun.

Medier24 har vært i kontakt med Wiik, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Et brudd med vår linje

Solbrække er tydelig på at hun fortsatt er i prosess med å finne ut hva som er skjedd, og derfor ikke kan uttale seg i detalj.

Hun er også tydelig på at det er det prinsipielle her som er viktig – ikke en diskusjon om hvorvidt man skulle identifisert vedkommende eller ikke.

– Vi har tatt en beslutning for den saken som går på at vi ikke skal identifisere. Da er det et brudd på redaksjonell linje når det skjer, og slike vurderinger skal ikke tas uten at jeg er konferert, understreker nyhetsredaktøren.

– Selvsagt skal det være diskusjoner i et selskap som TV 2, og det har vi hele tiden. Det skal være høyt under taket og vi ønsker en levende debatt. Men når vi har tatt en beslutning, så må vi rette oss etter den, sier Solbrække.

– Hvis vi skal diskutere selve saken: Hva er forskjellen på saken til TV 2-medarbeideren og de andre mennene som var på bildene?

– Generelt så er det mange etiske vurderinger rundt identifisering. Det handler om alt fra tidsperspektiv, om det har skjedd noe nytt, det kan handle om vedkommendes situasjon. Det blir en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle.

– Og i akkurat denne saken er det heller ingen andre redaktørstyrte medier i Norge som har identifisert mannen, understreker Solbrække.

Mer fra Medier24: