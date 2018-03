Levine har vært suspendert siden desember mens jurister har undersøkt påstandene om seksuell trakassering. Nå avsluttes alt samarbeid med Levine, melder operahuset i en pressemelding.

Operahuset skriver at etterforskningen har avdekket troverdige bevis for at Levine har utvist upassende oppførsel og stått for tilfeller av seksuell trakassering i tiden han har arbeidet ved operahuset. Unge musikkstudenter og orkestermusikere skal være blant ofrene. Overgrepene skal ha skjedd fra midten av 1960-tallet til 1980-årene.

James Levine var musikksjef i The Metropolitan fra 1976 til 2016. Siden har legenden jevnlig hatt oppdrag som dirigent ved operahuset, frem til han ble suspendert i desember 2017.

Metropolitan-operaen melder at de nå har avsluttet alle Levines engasjementer og at han formelt har fått sparken.