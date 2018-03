Satiriske dikt om en totalitær stat som ligner Nord-Korea

Siri Amalie Oftestad

Soloppgang i nord

Forlaget Oktober

Siri Amalie Oftestad (f. 1976) debuterte med diktsamlingen De andre sirkler, og jeg en strek i 2005, og har siden gitt ut to diktsamlinger.

I årets bok, Soloppgang i Nord, møter vi et totalitært univers befolket av soldater, byfolk, fattige bønder, trafikkonstabler, nyhetsopplesere og fabrikkarbeidere. Alt som foregår i landet Nord er styrt av Den Fantastiske, Vår Leder, som er diktenes sentrale figur, eneherskeren som alle beundrer og kjenner til, men ingen kjenner.

Nord-Korea som modell

Boken kom ut omtrent da OL i Sør-Korea startet, og det er vanskelig å ikke tenke seg Nord-Korea som modellsamfunn for diktene. Omslagsbildet viser en kvinnelig soldat som med et rødt tørkle hyller det samfunnet hun er en del av. Den store leder minner i beskrivelsen av klær og hår om Kim Jong-un.

Først tenkte jeg at dette var en allegori, som Tarjei Vesaas´ roman Huset i mørkret (1945), som handler om et forgjort hus som mørket har lagt seg tyngende over. En allegori om den tyske okkupasjonen av Norge. Men hos Oftestad er det ikke to plan som skal leses sammen. Det hele er eksplisitt, vi er i et totalitært land. Det er derfor mer riktig å kalle det for rolledikt.

Oftestad skriver da ikke om seg selv og sitt miljø, men om innbyggerne i det totalitære landet Nord.

Utvendig komikk

Innledningsvis møter vi diktatoren, som fremstilles som et stort barn: «Den Fantastiske gråter fordi han ikke fikk det skjerfet / han ønsket seg til bursdagen, han er veldig følsom.»

Dette kan minne om slik Gro Dahle skildret paven i Roma i debutsamlingen Audiens (1987). Men Gro Dahle gjør det på en underfundig måte som avkler makten, hos Oftestad blir det mer utvendig komikk. Selv om dette diktet utvilsomt er morsomt:

VÅR LEDER SOM GIKK GJENNOM NÅLØYET

En dag gikk Vår leder ut til fjellene

og fikk se en stor nål

som sto nede i jorda på en slette

Vår Leder gikk bort til nålen

han tenkte at han ville gjennom nåløyet

så gjorde han det, han gikk gjennom nåløyet

så enkelt var det

Morsomme passasjer

Det er flere morsomme passasjer i diktene, om en mann som sitter alene ved et kafébord og er fem menn samtidig, siden alle ser like ut og sier det samme uansett. Det er også noen gode skildringer av massescener: «Vår Leders runde ansikt brer seg utover stjernen / det store båtsmilet alle vil sitte oppe i.»

Et samleie der inn-ut bevegelser er ledsaget av hyllingsrop til lederen er kostelig. Orgasmen kommer under de avsluttende, ikke ideologisk korrekte utropene «Vår Leder er veldig streng, Vår leder er slem / åååhhhhhh».

Folk i landet Nord handler i Stormagasin 1 eller 2, fortauene er uten gule blader om høsten, for alt ureglementert ryddes straks bort. Begrepsbruken i landet er strengt kontrollert, med uttrykk som «Oppklaringens lys».

Virkeligheten overgår diktene

Et problem er at bilder vi har sett fra Nord-Korea på tv-skjermen overgår diktene. Sacha Baron Cohens film Diktatoren (2012) var morsommere i sin absurditet. Vesaas´ Huset i mørkret mer dyptloddende i sin undersøkelse av makt og ondskap, medløpere og opprørere.

I Oftestads land Nord, er det ingen undergrunnsbevegelse. Det er bare lederdyrking. Da er det skikkelig skarp satire som må til for å riste i statsapparatet, eller i masseideologien.

Det er bare unntaksvis jeg opplever at hun får til det. I ett dikt får vi imidlertid høre om en kvinne som får sparken for å være unnvikende, i et annet om en mann som får offentlig straff for å være frafallen. Her blir jeg interessert. Det skulle ha vært mer om disse kreftene i det perfekte landet Nord.