Joachim Trier blir jurypresident for Kritikeruken i Cannes.

Kritikeruken arrangeres i Cannes fra 9. til 17. mai, og fokuserer på nye filmtalenter. Filmprogrammet er derfor viet filmer som er regissørenes første eller andre.

– Det fine med å være juryleder i Kritikeruken er at man får se noe av det beste den nye generasjonen filmskapere har å by på. Ideen om å ha et program hvor det kun er lov med første og andre gangs regissører er smart, og vi i juryen håper på å oppdage noe nytt og uventet blant filmene vi får presentert. Tradisjonelt er Cannes den festivalen hvor mange av årets sterkeste filmer blir presentert, og jeg forventer meg det samme i år, sier Joachim Trier i en pressemelding fra Norsk filminstitutt.

Tredje offisielle Cannes-tur

Joachim Trier deltok i 2015 i hovedprogrammet i Cannes med engelskspråklige Louder Than Bombs, som var den første norske filmen i hovedprogrammet på 36 år.

Også i 2011 deltok Trier i Cannes, da i programmet UN Certain Regard med filmen Oslo, 31. August. Trier har også bidratt i juryene for kortfilm og studentfilm i 2014.

I en pressemelding fra Cannes-festivalen heter det at La Semaine de la Critique er svært glade for å tildele presidentskapet til en filmskaper som «på en moden og sensitiv måte utforsker noen av de store utfordringene i sin generasjon».

De øvrige medlemmene i juryen blir den amerikanske regissøren og skuespilleren Chloë Sevigny, skuespiller Nahuel Pérez Biscayart fra Argentina, Eva Sangiorgi, direktør for den internasjonale filmfestivalen i Wien, og den franske kulturjournalisten Augustin Trapenard. Juryen deler ut tre priser, til spillefilm, kortfilm og til en av skuespillerne i de nominerte filmene.