Festspilldirektøren inviterer det kontroversielle teaterstykket i Wara-saken til årets festival

– Mange mener noe om forestillingen «Ways of Seeing», uten å ha sett den. Derfor har jeg tatt kontakt med regissør Pia Maria Roll for å forsøke å få forestillingen til Bergen under Festspillene. Forhåpentligvis får vi avklart om dette lar seg gjøre i løpet av uken, sier festspilldirektør Anders Beyer.

I et innlegg på sin Facebookside har han tatt opp «Ways of Seeing» og behovet for å verne om ytringsfriheten. Nå håper Beyer også å kunne vise festivalpublikumet hva som er utgangspunktet for alt oppstyret.