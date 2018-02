Spellemann-direktør om kommentatorkritikk: – De er veldig opphengt i egne terningkast

«Årets Spellemann» blir regnet som blant de gjeveste prisene i norsk musikkliv. Men da Astrid Smeplass, bedre kjent som Astrid S, ble tildelt prisen, var det flere som reagerte. Mange ønsket nemlig at Susanne Sundfør skulle få prisen.

«Hva er det med Susanne Sundfør, som gjør at komiteen så desperat ikke vil gi henne hederen «Årets Spellemann»?», skriver Aftenpostens kulturjournalist Robert Hoftun Gjestad.

Han er ikke den eneste som kritiserte juryen. VGs kommentator Tor Martin Bøe skriver følgende:

– Dette er et paradigmeskifte i prisens historie, fordi den nå ikke honorerer det som har vært, men noe som forhåpentlig skal bli.

– Forbigåelsen av Susanne Sundfør er helt krise, skriver Bergens Tidendes kulturredaktør Frode Bjerkestrand, under overskriften «Årets Tullemann».

– Dette skulle jo være Susanne Sundførs tur til å skinne, skriver Dagbladets kommentator Sigrid Hvidsten skrev, under tittelen «Årets spellemann går til ... HÆ?!?».

Hun insinuerer også at juryen ikke gir den gjeve prisen til Sundfør fordi hun tidligere har kommet med skarp kritikk rettet mot juryen.

– Riktig vurdering

Tommy Normann

Marte Thorsby, som leder Spellemann-styret og har selv sittet i juryen under årets utdeling, sier til Aftenposten at juryen har gjort en riktig vurdering.

– Årets spellemann gikk til den artisten som har markert seg mest i løpet av året. Vi mener Astrid S har hatt et helt unikt år.

– Det står at «Årets Spellemann» kåres på fritt grunnlag, men at live og salg skal vektlegges. Hva ble vektlagt?

– Jeg vil ikke gå inn i den diskusjonen, men etter en helhetsvurdering av hennes produksjon og virksomhet landet vi på Astrid S.

Hun legger til at Astrid S i 2017 har hatt en utsolgt verdensturné, flere hundre millioner streams, toppet radiolistene og har gitt ut nesten 20 låter.

Flere av kommentatorene har reagert på at prisen gikk til en artist som ikke har gitt ut debutalbumet.

– Da tenker jeg at man henger litt igjen i gamle tider. Mange artister gir ikke ut album lenger. Spellemann henger seg ikke opp i det. Det er den samlede produksjonen vi bedømmer ut ifra, sier Thorsby.

– Er kommentatorene for gammeldagse?

– Kommentatorkorpset er hvert fall veldig hengt opp i albumformatet og egne terningkast, kan man si. Jeg føler Spellemann har kommet noen skritt videre, hvor vi ser på helheten og hvem som markerer seg mest.

Ikke en pris for lang og tro tjeneste

Thorsby påpeker at en rekke artister ble vurdert, deriblant Sundfør.

– Det var mange gode kandidater, men Astrid S hadde et eksepsjonelt godt år.

De tre foregående årene har prisen gått til Nico & Vinz, Kygo og Marcus & Martinus. Aftenpostens Robert Hoftun Gjestad skriver at prisen er «blitt en heder som gis til artisten som er mest populær på Spotify».

– De siste årene har prisen gått til de «kommersielle», prioriteres dette fremfor meritter?

– «Årets Spellemann» er ikke en pris for lang og tro tjeneste. Spellemann er utelukkende for 2017, noe de aller fleste prisene er. Det er ikke en pris hvor tidligere meritter spiller inn, sier Thorsby.

Plateselskapssjef: Unødvendig

Bjørn Rogstad, Smeplass’ plateselskapssjef i Universal Music, sier til VG at det er unødvendig å måtte forsvare en slik pris.

Han stusser over at mangel på albumutgivelse skal bety noe i vår tid. Han viser også til at Smeplass har en rekke meritter fra 2017.

– Reisen har akkurat begynt og hun har på ingen måte nådd sin topp ennå. Men det er ingen god grunn til ikke å gi en artist «Årets Spellemann», sier Rogstad til VG.