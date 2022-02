Statsministeren trillet «Skrik» av Edvard Munch inn i Nasjonalmuseet

Maleriene er verd milliarder. Aftenposten fikk for første gang bli med inn og se Munch-rommet i det nye Nasjonalmuseet.

Edvard Munchs berømte maleri «Skrik» fra 1893 på vei inn i visningsrommet.

18. feb. 2022 14:21 Sist oppdatert nå nettopp

Munch-rommet i Nasjonalmuseet har noen av Edvard Munchs viktigste verker. Her er «Skrik», «Madonna», «Pikene på broen», «Det syke barn», «Livets dans», «Selvportrett i Spanskesyken» og «Melankoli».

– Dette gjør meg stolt av byen min, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap.)

– Med Nasjonalmuseet og det nye Munchmuseet får byen virkelig et løft. Her lå Akers Mekaniske Verksted da jeg var liten. Det er en ny tid, sier Støre og peker mot Aker brygge.

Han og kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) fikk fredag morgen en omvisning av direktør Karin Hindsbo og styreleder Maria Moræus Hanssen.

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen åpner dørene for publikum 11. juni etter en rekke utsettelser.

Mye begynner nå å komme på plass. Det blir Nordens største museum. Drøyt 5000 kunstverk skal vises i 87 utstillingsrom. Totalt er utstillingsarealet på 10.000 kvadratmeter.

– Dette er et historisk bygg, men det er ikke prangende. Her er det kunst, arkitektur og design som skal stå i sentrum, sier direktør Karin Hindsbo mens hun guider statsministeren og kulturministeren rundt.

Her skal Edvard Munchs berømte bilde «Skrik» fra 1893 henge i Munch-rommet, Nasjonalmuseet, Oslo. Edvard Munchs verk «Madonna» fra 1895. - Dette er min Munch-favoritt, sier kulturminister Anette Trettebergstuen. Et utsnitt fra Munch-rommet i Nasjonalmuseet: Fra høyre sees «Selvportrett i Spanskesyken» fra 1919, «Måneskinn» fra 1893, «Måneskinn» fra 1895 og «Inger i svart og fiolett» fra 1892.

– Fortellingen om Norge

Statsministeren har i oppdrag å trille inn maleriet «Skrik» av mesteren Edvard Munch. Nå er det meste på plass i Munch-rommet.

– Dette er et mektig rom, sier Støre.

Han er opptatt av at kunstnerne i museet viser «levd liv» og dokumenterer virkeligheten. Og dessuten inspirerer samtidskunstnerne.

– Dette er fortellingen om Norge, og ikke minst viser bildene naturens betydning.

Han påpeker at det er en demokratisk beslutning som ligger bak byggingen av museet, og at prisen på over 6 milliarder kroner forplikter.

– Jeg husker fra min studietid i Paris på 1980-tallet hvordan franskmennene rustet opp flere museer. Det er så viktig.

Da vi passerer noen gamle treski i glassmontrene i avdelingen for kunsthåndverk, snakker Støre om sine gamle treski som stadig brakk.

– Vi måtte ha med ekstra reserve-skitupp på tur. Vi har fire gamle skitupper på hytta. Men moderne ski brekker jo ikke, sier Støre.

Statsminister tar seg tid til å snakke med flere ansatte. Spør om sikkerhetsvakten har fast jobb, og det har han. – Godt å høre, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Anette Trettebergstuen foran Harald Sohlbergs ikoniske verk «Vinternatt i Rondane» i det nye Nasjonalmuseet.

Kulturministeren: – Sohlberg er min favoritt

– Dette er min favoritt, sier kulturminister Anette Trettebergstuen og stopper opp foran «Vinternatt i Rondane» av landskapsmaleren Harald Sohlberg.

Den typiske Sohlberg-blåfargen kommer godt til syne i det nye rommet.

Også statsminister Jonas Gahr Støre er glad i bildet, og de to blir stående og diskutere fjellene, dybden, utsikten og trærne som lever sitt eget liv i bildet.

Kulturministeren har også en annen favoritt i museet: Edvard Munchs «Madonna».

– Jeg er alltid blitt dratt mot dette motivet. Munch viser her en både veldig sterk og sårbar kvinne.

– Edvard Munch er jo gutten fra Løten. På Hedemarken er vi veldig stolt av at han ble født her. Min familie kommer også fra Løten, forteller hun.

Trettebergstuen synes det er fantastisk å gå fra rom til rom i det nye museet. Det er helheten som gjør størst inntrykk.

– Her finner man kunstskatter både fra eget hjemfylke og fra utlandet. Dette er et museum for hele landet.

«Kampen for tilværelsen» av Christian Krohg fra 1889.

Her ser du noen flere smakebiter fra det nye Nasjonalmuseet:

fullskjerm neste Utsnitt fra det nye Nasjonalmuseet, Oslo. 1 av 3 Foto: Ronja Sagstuen Larsen / Aftenposten

Fakta Nasjonalmuseet, Oslo Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design fikk sitt navn i 2003 etter sammenslåing av de fire museene Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Nasjonalgalleriet.

Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design.

Det nye museet skulle egentlig stå ferdig i 2020, men åpningen er utsatt flere ganger. Kostnadsrammen for prosjektet er på 6 milliarder kroner.

Arkitektfirmaet Kleihues + Schuwer har tegnet museet, og det er bygget av Statsbygg på oppdrag fra Kulturdepartementet.

I det nye museet skal det vises drøyt 5000 kunstverk fordelt på 87 utstillingsrom.

Nasjonalmuseet blir Nordens største museum og åpnes for publikum 11. juni 2022. Kilder: Nasjonalmuseet, Store norske leksikon, Aftenposten, Wikipedia Vis mer