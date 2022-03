«Reacher» er en hyllest til kjempen fansen elsker

Tom Cruise mislyktes med å gjøre Jack Reacher til filmikon. Lee Childs hardtslående hevnhelt får oppreisning i «Reacher»

Alan Ritchson spiller den millionselgende krimhelten Jack Reacher i «Reacher». Den hardtslående serien strømmes på Prime video.

For ti år siden intervjuet jeg forfatter Lee Child i Oslo. Da hadde han akkurat fått beskjeden om at Tom Cruise skulle spille hans krimhelt Jack Reacher. Hollywood ville lage filmfranchise av Childs eks-militærkjempe.

Jeg måtte spørre om ikke Tom Cruises høyde – eller mangel på det – var et problem? Jack Reacher er kjent for mye, men kanskje mest for at han er 196 centimeter høy. Siden jeg selv ser øye til øye med Tom Cruise dersom vi skulle møtes for en selfie 170 centimeter over havet, følte jeg det var innenfor å spørre uten å krenke småfolket.