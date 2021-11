John Cleese svartelister seg selv fra Cambridge

Den britiske komikeren John Cleese protesterer mot såkalt «cancel culture» og avlyser selv en tale ved sitt gamle universitet.

John Cleese er en veteran innen britisk humor. Nå vil han ikke tale ved Cambridge-universitetet.

Nå nettopp

«Jeg beklager til alle ved Cambridge som ønsket å snakke med meg, men kanskje noen av dere kan finne et sted hvor woke-regler ikke gjelder,» tvitret komikeren John Cleese (82).

Komikeren er kjent fra «Fawlty Towers» og Monty Python. Onsdag svartelistet han seg selv fra eliteuniversitetet Cambridge i sympati med at kunsthistorikeren Andrew Graham-Dixon er blitt bannlyst.

Årsaken er at Graham-Dixon under en debatt fremførte en Hitler-parodi.

Cleese har selv vært elev ved Cambridge og mislikte bannlysingen av kunsthistorikeren. Cleese har selv parodiert Hitler i Monty Pythons sketsjer.

Ville understreke nazismens onde natur

Cleese skriver videre på Twitter at han hadde sett frem til å tale for studentene, men at han ikke ser annen råd enn å svarteliste seg selv.

«Jeg gjorde jo det samme i en Monty Python-sketsj, så nå svartelister jeg meg selv før noen andre gjør det,» skriver han.

Ifølge The Times har Graham-Dixon sagt unnskyld til de som ble krenket av hans tale.

– Min intensjon var bare å understreke nazismens ekstremt onde natur, sier han. Debatten han deltok i, handlet om taktfullhet og god smak.

Får støtte

Under Twitter-tråden får John Cleese både kritikk og støtte. Mange skriver at han er for gammel til å skjønne dagens samfunn, og at han har misforstått ordet «woke». Andre gir ham sin fulle støtte.

Cambridge Dictionary definerer for øvrig «woke» som å være «oppmerksom, spesielt om sosiale problemer som rasisme og ulikhet». Det brukes også iblant nedlatende om meningsmotstandere.

En som stiller seg bak Cleese, er forfatteren Louis de Bernières, mannen bak «Kaptein Corellis mandolin». Han ønsker også å bli svartelistet fra talerlisten i Cambridge.

I et brev til The Times skriver han at Hitler-parodier er noe vi mange har gjort siden krigen tok slutt. Han oppfordrer videre til at både akademikere og artister frivillig lar seg svarteliste og boikotter alle offentlige organisasjoner som praktiserer såkalt «cancel culture» – svartelisting.

Det er ikke første gang John Cleese protesterer mot plattformnekt. Han likte ikke at UKTV fjernet en episode kalt «The Germans» i serien «Fawlty Towers». På norsk het serien «Hotell i særklasse». I den episoden går hotellsjef Basil Fawlty rundt og roper «Don’t mention the war».

Episoden regnes som en klassiker.