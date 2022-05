Folkefavoritten gjorde rent bord i Eurovision: – Denne seieren er for alle ukrainere

Storfavoritten Kalush Orchestra seiret i Torino, akkurat som forventet. Norske Subwoolfer endte på en 10. plass.

Storfavoritten innfridde: Løftet av folkestemmene gikk Kalush Orchestra til topps i årets Eurovision.

15. mai 2022 01:01 Sist oppdatert nå nettopp

Etter magiske tre minutter på scenen med sitt Kalush Orchestra, klarte ikke frontmann Oleh Psiuk å holde igjen budskapet lenger:

– Vær så snill, hjelp Ukraina og Mariupol. Det eneste jeg ber dere om, er å hjelpe Ukraina og Mariupol.

Den politiske ytringen kunne fått dem disket fra hele konkurransen, ifølge arrangøren EBUs regelverk som forbyr politiske ytringer fra scenen. Men alle skjønner at det ikke kunne skje.

I stedet vant Ukraina til slutt hele Eurovision – suverent.

Folket som stemte dem frem

Landet fikk jevnt og trutt med stemmer fra de forskjellige landenes juryer, men føk helt til topps først da folkestemmene kom til slutt. Jury- og folkestemmer teller 50/50 i internasjonale Eurovision.

De fikk suverent flest folkestemmer - 439 poeng - som er ny rekord i Eurovision-sammenheng.

– Takk så mye, takk for at dere har støttet Ukraina. Dette er for alle ukrainere. Leve Ukraina, sa frontmann Oleh Psiuk på scenen med trofeet i hendene.

Storbritannia, Spania, Sverige og Serbia kom på de neste plassene. Norske Subwoolfer endte på tiendeplass.

Vinner som forventet

Ukraina ble ikke disket fra finalen fordi det Psuik sa på scenen, ikke ble oppfattet som politisk av EBU.

– Vi forstår de dype følelsene rundt Ukraina for øyeblikket, og anser kommentarene fra Kalush Orchestra og andre artister som uttrykker støtte til at det ukrainske folk som humanitære snarere enn politiske i natur, sier de til VG.

Dette gjaldt ytringene fra både Ukraina og Island, som fulgte opp med noe av det samme senere i finalen.

Dermed ble alt som forventet. Ukraina har vært favoritter helt siden Russlands invasjon av landet i slutten av februar. Noe som førte til at Russland selv ble utestengt fra konkurransen.

Og i forkant av lørdagens finale hadde Ukraina over 60 prosents vinnersjanse på oddsen. Det måtte bli dem som vinner i år. I en konkurranse som i sin tid ble startet for å bruke musikk til å samle kontinentet etter andre verdenskrig, var dette det eneste logiske i dagens Europa.

Kalush Orchestras frontmann Oleh Psiuk sa tidligere i uken at Ukraina nå vil arrangere finalen i 2023.

– Om dette ender med at vi vinner, vil neste års finale i Eurovision bli arrangert i et nytt, lykkelig, integrert og vakkert Ukraina. Dette er både mulig og veldig viktig å få til, sa Psiuk til Aftenposten.

Hellas ble beste «norske»

I skyggen av Ukrainas Kalush Orchestra, var det hele tre bidrag med nordmenn i aksjon lørdag kveld.

Norske Subwoolfer sang og danset sin «Give that wolf a banana» og endte til slutt på en 10. plass. Det er omtrent der de ble tippet av både eksperter og oddsen på forhånd. Det var folkestemmene som løftet bandet oppover på resultatlistene.

Gresk-norske Amanda Tenfjord sang «Die together» for Hellas og endte på en 8. plass. Hun fikk seks 12-ere fra juryene, men færre folkestemmer.

Tsjekkiske We Are Domi, med nordmennene Benjamin Rekstad og Casper Hatlestad i trioen, sang «Lights off» og endte på en 22. plass.