Kjønnsnøytrale pronomen skaper debatt: – Toleransen min slutter når folk skal lage sin egen grammatikk

Hen, hin, haun eller de? Debatten om kjønnsnøytrale pronomen har blusset opp.

Øverst fra venstre: Sanna Sarromaa, norsklærer og forfatter, Helene Uri, språkviter, Mari Lund Eide, språkforsker ved Universitetet i Bergen. Og Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, politisk nestleder i Skeiv Ungdom.

11. feb. 2022 09:31 Sist oppdatert 7 minutter siden

Språkrådet går nå inn for «hen» i norsk rettskrivning.

Seksjonssjef i Språkrådet Daniel Ims sier til Aftenposten at forslaget mest sannsynlig vil bli vedtatt av styret denne våren eller rett over sommeren. Da blir «hen» et kjønnsnøytralt personlig pronomen i ordbøkene, likestilt med «han» og «hun».