Skuespiller Jussie Smollett dømt for å ha iscenesatt angrep

Skuespiller Jussie Smollett er funnet skyldig i å ha iscenesatt et angrep på seg selv og for å ha løyet for politiet, ifølge en domstol i Chicago.

Skuespiller Jussie Smollett forlater rettsbygningen i Chicago etter å ha blitt funnet skyldig i fem av seks tiltalepunkter.

11 minutter siden

Juryen kom fram til at den tidligere «Empire»-skuespilleren bør dømmes for fem av seks tiltalepunkter.

Smollett har sagt at han ble utsatt for et brutalt angrep med rasistiske og homofobiske undertoner på åpen gate i Chicago i januar 2019. Den 39 år gamle skuespilleren fortalte politiet at han ble overfalt av to maskerte menn som bandt en løkke rundt halsen hans og helte blekemiddel over ham, mens de ropte rasistiske ytringer.