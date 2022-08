Strømprisene kan presse opp billettprisene: – Det er en ekstremsituasjon

Flere av de store konserthusene og kulturbyggene frykter programkutt og høyere billettpriser dersom de skyhøye strømprisene vedvarer.

Sjef ved Oslo Konserthus, Jørgen Roll, er bekymret for strømsituasjonen. Det samme er økonomisjef Line Sveen.

15 minutter siden

– Det er dramatisk. Det ser ut som vi kan ende opp med å betale 4 millioner kroner mer for strøm enn vi gjør i et normalår.

Det sier sjef for Oslo Konserthus, Jørgen Roll. Han anslår at de vil måtte betale et sted mellom 5,5 og 6 millioner kroner for strøm i 2022. Det er tre ganger så mye som de betalte i 2019.