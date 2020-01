Norsk undersjøisk restaurant til topps i internasjonal kåring

Fem restauranter var med i finalen da fjorårets beste nykommer skulle utpekes. Torsdag kveld ble restaurant Under på Båly i Lindesnes kommune i Agder kåret som vinneren.

Det er magasinet Wallpaper som står bak kåringen. Wallpaper kommer ut i London og har fokus på design og arkitektur, mote, reise, kunst og livsstil.

Det er arkitektene i Snøhetta som har tegnet restauranten som delvis er plassert under sjøoverflaten, og er dermed første europeiske restaurant som kan tilby sine gjester en utsikt under vann.

«Europas første undervannsrestaurant, nedsenket 5,5 meter under havet på den sørligste spissen av Norge og ligner et periskop», slik er restauranten beskrevet av magasinet.

Ifølge Wikipedia er det to andre undersjøiske restauranter i verden, i Dubai og på Maldivene.

Tusenvis på venteliste

Restauranten åpnet i mars i fjor og har bare plass til 40 gjester. Ifølge NRK hadde 7500 personer bestilt bord for å spise under havoverflaten da restauranten åpnet. Den kostet over 50 millioner kroner.

Lefteris Karagiannopoulos, Reuters / NTB scanpix

Aftenposten matanmelder besøkte restauranten få dager etter åpningen. «Vannet er dessverre grumsete på grunn av algeoppblomstring, men vi får se vakre krystallmaneter før vi setter oss til bords. Alle de 40 sitteplassene er vendt mot det store vinduet i enden av spisestedet, med et magisk grønt lys», kunne vår matanmelder melde i april.

Menyen koster 2250 kroner. Ønsker du en vinpakke til, koster det 1450 kroner.

Oslo med i finalen

Wallpaper har ikke bare kåret den beste restauranten i 2019. Magasinet har også kåret den beste urbane byen med tanke på arkitektur og modernitet. I denne kategorien var Oslo en av fem finalistene sammen med storbyer som New York, Seoul, Doha og Beijing.

Stein Bjørge

Oslos nye fjordby som snart får et nytt bibliotek og nytt Munch-museum ble fremhevet i kåringen, men det hjalp ikke mot New York som vant prisen i denne kategorien.